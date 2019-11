Travis une miles de voces en el Corona Capital

Travis unió a miles de voces mexicanas que cantaron al unísono “Sing" en el Corona Capital, y todos los éxitos de la banda que hace más de una década no visitaba la Ciudad México.



Eran aproximadamente las 19:20 horas cuando la banda escocesa salió al escenario y estremeció el Autódromo Hermanos Rodríguez con el tema “Side", con el que abrió e cantar a miles de personas.



A esta hora se calculaba que eran aproximadamente 97 mil espectadores en el festival Corona Capital y la mayoría estaba en el escenario Corona Light, viendo a una de las bandas representativas del rock alternativo.



“Hola, es bueno estar de vuelta”, dijo el vocalista Fran Healy, haciendo retumbar el lugar por completo, mientras que el público gritaba al unísono “Travis, Travis, Travis"; así continuó con “Love will come through".

La euforia y emoción de las personas hacían que saltaran y trataran de hacer lo imposible para llegar al escenario, haciendo que una gran masa humana se moviera de un lado a otro.



“Hace mucho tiempo que no veníamos, fue hace 16 años, algunas personas de la audiencia no tienen ni esa edad, lo único que puedo pensar es en sus voces

cantando, gracias", dijo el líder de la banda.



Inmediatamente se inició un “Oe, oe, oe, Travis" que fue musicalizado por la banda, que hizo de ese momento algo muy especial para sus admiradores.



La emoción era tan grande que muchos de los asistentes no dejaban de gritar, incluso algunos lloraron al escuchar las canciones, entre las que estuvieron “Flowers in the window”, “Closer", “Drift wood", entre otras.



“Gracias", “Son geniales", “Son la mejor audiencia del mundo", fueron algunas palabras que el cantante dijo durante su presentación.

