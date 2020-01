Premios Grammy le cambian nombre a Camilo Sesto

La 62 edición de los premios Grammy, los galardones más importantes de la música, se celebró el domingo en el Staples Center de Los Ángeles (EU) y se cerró con Billie Eilish como la gran triunfadora de la velada con cinco gramófonos, incluidos los cuatro de las categorías “reinas”.

Los premios emitidos en la gala de los Grammy estuvieron teñidos de luto por la muerte en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant.

En el segmento de In Memoriam de la ceremonia tuvo algunos errores, indicaron los fanáticos en las redes sociales que se apresuraron a criticar a los Grammys por no incluir una gran cantidad de estrellas musicales en este segmento.

Además, criticaron que se escribieron mal los nombres de Ric Ocasek de The Cars y del cantante español Camilo Sesto.

El segmento, que rinde homenaje a los que murieron en el último año, escribió mal el primer nombre de Ocasek como "Rick" y el primer nombre de Sesto como "Camile".

La presentación de diapositivas mostrada durante el kudocast también hizo varias omisiones notables, incluido el cantante de Silver Jewish David Berman, quien murió en agosto, y Bushwick Bill , miembro del influyente grupo de rap de Texas The Geto Boys, que murió en junio.

Tampoco se mencionó al músico y compositor británico-estadounidense Scott Walker, miembro de los Walker Brothers, cuyos éxitos incluyeron “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” y “Make it Easy on Yourself”. Tampoco mencionaron al cantante británico Keith Flint , líder de la banda nominada al Grammy The Prodigy, y Mark Hollis , cantante principal y compositor de la banda de sintetizador británico Talk Talk.

El letrista de Grateful Dead Robert Hunter y el cantante de Beat Inglés Ranking Roger también estuvieron desaparecidos.

