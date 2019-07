Mario Pintor se encuentra fuera de peligro y esperan su alta médica

El cantautor Mario Pintor ya se encuentra fuera de peligro, sigue hospitalizado, pero por el momento, ya se encuentra en piso para seguir en observación y esperar que el día de mañana lo den de alta.

“Actualmente ya lo pasaron a piso, ya le retiraron el medicamento, ya desayunó y comió; bueno ahorita estamos viendo qué es lo que recuerda de lo que le pasó en el accidente, si trae como algo vago, pero el noventa por ciento no sabemos bien”, comentó su esposa Isabel Luna en entrevistas con EL UNIVERSAL.

El intérprete de "Mi éxito" y “Adiós, que te vaya bien”, aún se encuentra un poco sedado, lo que le imposibilita hablar por el momento, “sí coordina, pero hay muchas cosas que no puede hacer muy bien todavía”.

Mario sufrió un accidente automovilístico la noche del sábado, en el pabellón Arteaga, Aguascalientes, lugar en donde se encuentra su residencia. Como a las nueve de la noche, salió de su domicilio para dirigirse a un cajero, ya que esperaba un depósito.

“No sabemos qué pasó exactamente, él salió de la casa diciendo que iba a un cajero de por ahí en la casa y como a la hora que salió nos dijeron que había tenido un accidente, que había chocado contra una pipa, cuando me avisan yo llegó, pero él ya no estaba ahí, ya estaba en una ambulancia”, dijo su esposa.

Había sido un día normal, comió con su familia y paso cuidando sus árboles que tiene el jardín, de su casa, “de hecho, antes comimos, a él le gusta mucho cuidar los árboles de su casa y estaba en el jardín viendo sus árboles y como a las ocho o nueve de la noche fue cuando me dijo, ‘ahorita vengo voy aquí al cajero’ y bueno salió normal como cualquier día, pero le tocó la de malas”.

Isabel, desconoce si había personas en la pipa en el momento del accidente, ya que fue su hijo quien se quedó en el lugar para arreglar lo del seguro del carro y todo lo concerniente, pero no hubo más heridos.

“Como ya era noche ya no supimos si había alguien adentro de la pipa, si había chofer, ahí si desconozco, pero con el coche, obviamente no le hizo nada a la pipa, yo en cuanto llegué me llevaron al hospital y uno de mis hijos se quedó a arreglar lo del carro, pero más heridos no hubo, sólo mi esposo”.

Por el momento el cantante no tenía fechas programadas, ni algún proyecto que tuviera que interrumpir por el accidente, es por ello que tiene hasta septiembre que sería su presentación más próxima en Zacatecas, para recuperarse y guardar reposo.

“Y más que nada como lo tuvieron que entubar se les lastiman las cuerdas, entonces esperemos, bueno hasta que empiece a vocalizar, se dará cuenta si hay daño o no, pero yo creo que no porque no se queja de que le duela la garganta”, informó su esposa, ya que al cantante lo tuvieron que entubar, porque al momento del impacto tuvo insuficiencia respiratoria.

Y fue gracias a la reacción de unos jóvenes, que el accidente no pasó a mayores, ya que fueron los que auxiliaron al cantante y llamaron a una ambulancia y a sus familiares, “Atrás de él venían unos jóvenes que fueron los que lo auxiliaron luego luego, de hecho yo le comenté a ellos,´¿oigan venía recio?’ y me dijeron que no, que al contrario venía muy despacito, como que estaba viendo a qué lado se salía de la carretera, no sé si se sentía mal, o le falló el carro y gracias a ellos fue que me contactaron rápido”.

al