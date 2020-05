Mantienen a familia de Yoshio alejada, pero sigue en estado crítico

Marcela Hernández, esposa de Yoshio, comparte que han sido difíciles los últimos días después de que se dio la noticia del ingreso del cantante al hospital por sospecha de Covid-19.

“Es algo muy angustiante sobre todo porque no sabemos exactamente cómo está, no hemos tenido oportunidad de saber”, señala.

“Yo quería hacer una videollamada para verlo por lo menos físicamente de lejos pero todavía no tenemos noticias, es super angustiante porque no tenemos noticias concretas, nos dan pedazos”, dice.

También lee: Covid-19 los deja sin conciertos pero se entrenan para salvar el show

Marcela explica que se comunican cada 24 horas con ellos y hasta ahora la información es la misma: Yoshio se encuentra en estado crítico e intubado.

Además por medidas de prevención ella ya se realizó la prueba para descartar que tenga coronavirus.

“Vinieron a hacernos las pruebas el domingo y estamos a la espera de resultados, nos dijeron que de tres a cinco días. Lo primero que nos dijeron es que si fuera positivo nos iban a avisar y si no lo más probable es que no nos avisaran por la saturación”.

También lee: Memo Ríos no le aplaude al Covid-19; se preocupa por Yoshio

Marcela detalla que de acuerdo con los doctores es 100% seguro que Yoshio tenga Covid-19 pero todavía falta la confirmación de la prueba. Sin embargo para ella lo menos importante es saber el resultado, lo que espera es que Yoshio se recupere.

"Yo ayer le pregunté al doctor si ya había salido positivo o negativo y me dijo que no. Yo creo que están tan ocupados... Me dijo 'es 100% seguro sólo nos falta la prueba por el comportamiento de la enfermedad'".

"Ellos todo el tiempo hablan del virus lo único que no tienen es la prueba, pero el comportamiento y la forma en cómo ataca el virus es lo que tiene él, porque él no está enfermo de nada".

La esposa compartió que la chica que trabaja con ella dio positivo al coronavirus pero es asintomática y ya la tienen aislada por lo que es todavía más probable que Yoshio también sea positivo.

También lee: Ana Martin comparte fotos inéditas de "El pecado de Oyuki"

Explica que la trabajadora tiene una niña de siete años a la que están cuidando.

La pareja del intérprete de “Lo que pasó, pasó” agradece las muestras de cariño que han tenido en redes sociales tanto de seguidores de Yoshio como de gente del medio del espectáculo y asegura que cualquier pensamiento positivo cuenta. También da gracias por la gente que lo tiene en sus oraciones.

al