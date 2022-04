"La música no se hizo para educar", Wendy Salgado, sobre el urbano

“La música no se hizo para educar”, expresó Wendy Salgado conductora de origen colombiano, participante del programa “Que news”, en Telehit, y difusora del urbano, quien dio detalles de su experiencia con el género, y el crecimiento que ha tenido esa música en México

Además, Salgado puntualizó como ella decide lidiar con las letras que llegan a tener una carga misógina.

“La gente no toma en cuenta que la música no tiene la finalidad de educar, y por eso critica, incluso yo estoy en contra de algunas canciones, por supuesto que como mujer me he sentido ofendida con algunas letras”, aseguró.

No obstante, señaló que no habría que criticar al artista y concentrarse en lo que uno quiere escuchar y qué no.

“Como mujer y como seguidora del género, no escucho todo, cuando hay una letra ofensiva, no la escucho porque hay que ser congruente”.

No obstante, el urbano, a pesar de la violencia o lo desagradable que pueda ser para algunos consumidores, ha crecido al interior del país, Wendy lo constató con una experiencia.

“El género urbano aquí en México no sólo no se escuchaba ni siquiera estaba bien visto, incluso cuando yo estudiaba la universidad aquí en México y llegaba escuchando esa música sí sentía la intimidación, porque escuchar eso estaba mal visto”, resaltó la conductora.

Asimismo, puntualizó que hoy día escuchar este género dejó de ser un tema de clases sociales.

“Ahora las clases sociales no juzgan ni critican, sino que incluso lo escuchan, van compran un boleto, llenan recintos, ya no es un tema de clases sociales, es un tema emocional, que aunque a lo mejor no te guste un tema, lo bailas, un género que saca siempre lo mejor de ti”, acotó y atribuyó el crecimiento a los artistas que trabajan con pasión en pro del género.

“El crecimiento de este género se lo atribuyo a los artistas que trabajan con pasión, de esos podemos hablar como Mario Bautista, en el rap alemán, Aczino, por otra parte Natanael Cano, que son artistas que trabajan en pro del género para que la gente voltee a verlo”.

La fusión con otros géneros

Por otra parte, Wendy Salgado expresó su alegría por ver la fusión entre distintos géneros, y cómo el crecimiento y la aceptación del público han logrado que artistas de la canción regional y la salsa entre otros, se fusionen para llegar a un público más amplio.

“A mí me parece maravilloso, lo definiría como un género solidario, los artistas se dan la mano mutuamente, y creo que eso es algo que le debía pasar a la música para trabajar en pro de ella, porque a través de esas fusiones es como un artista puede llegar a un público más amplio”.

A modo de conclusión, la conductora dejó claro que esto es necesario para que el género siga creciendo.

“Es un género que no escatima en nada y que está en búsqueda de estas fusiones para hacerlo crecer”, finalizó.

mafa