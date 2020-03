Gran tristeza hay en estos tiempos de Coronavirus: ha muerto gente, hay gente en cuarentena, otros luchan para sanar; hay compras de pánico, cancelaciones de vuelos, conciertos pospuestos, festivales reprogramados e instrucciones que se repiten: evitar el contacto físico, lavarse constantemente las manos y evitar besar.

Ante este clima, el compositor uruguayo Jorge Drexler decidió componer una canción esperanzadora para estos días.

La canción “Codo con codo” habla de las muchas formas en las que se puede demostrar afecto en un tiempo en el que se pide no tener contacto físico.

“Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón solamente con la mano”, dice en unas de sus líneas.

También habla de no caer en paranoia ni miedo al no ser formas de salir adelante, pero sí se puede avanzar trabajando codo con codo.

“Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas”.

La canción fue escrita desde San José, Costa Rica, cuando Drexler despertó hace dos días y supo que habría que posponer conciertos, como muchos otros artistas.

“Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón no se salga con la suya”, escribió en su cuenta de Instagram.

