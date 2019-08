Hace 53 años fue el último concierto de The Beatles

[email protected]

La última presentación de The Beatles ante una audiencia masiva que pagó un boleto para verlos cantar se registró hace 53 años, en el ya desaparecido estadio Candlestick Park de San Francisco, California, un 29 de agosto de 1966.

En ese mes, The Beatles ofrecieron una serie de conciertos en 13 ciudades de Estados Unidos y una de Canadá (Toronto), en una gira marcada por las polémicas declaraciones de John Lennon respecto a que eran más populares que Jesús.

“El Cristianismo se irá. Desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso, tengo razón y voy a tener razón. Nosotros (The Beatles) ahora somos más populares que Jesús...”, declaró Lennon en marzo de 1966 a la periodista británica Maureen Cleave; cuando esas palabras fueron retomadas en Estados Unidos, provocaron el enojo de la gente en los estados más conservadores de aquel país y convirtió aún más tortuosa la gira del cuarteto de Liverpool.

Aunque hubo un intento de Lennon para matizar esas palabras, durante el recorrido, que arrancó un 12 de agosto en Chicago, se registraron en diversos puntos del sur estadounidense protestas e incluso quemas de discos y fotos del grupo, lo que motivó el reforzamiento de una seguridad ya de por sí excesiva en torno a ellos, y que llegó al extremo de ubicar elementos policiacos y rejas alrededor de los escenarios.

De esta forma, el hartazgo de los integrantes de The Beatles por las giras llegó a su límite y decidieron que no darían más presentaciones en vivo.

“En 1966 las giras empezaron a volverse aburridas y yo ya estaba bastante harto de ellas”, se quejaba Ringo Starr, de acuerdo con las palabras recogidas en el libro The Beatles Anthology del año 2000, de Ediciones B, y en el documental para tv del mismo nombre de 1995.

John comentaba, a propósito del último concierto de la banda en San Francisco: “No quería volver a ir de gira, sobre todo después de que me acusaran de crucificar a Jesucristo, cuando sólo fue una observación casual… no lo aguantaba más”.

George Harrison apuntaba a su vez: “La Beatlemanía nos pasó factura… el ir de gira ya no resultaba divertido…Habíamos tocado en directo unas mil 400 veces y yo pensaba que ya estaba bien”.

Paul McCartney, el más reacio a dejar las presentaciones, terminó por darles la razón a sus compañeros: “George y John eran los más contrarios a las giras… yo pensaba: ‘Las giras son buenas y nos mantienen en forma’, pero al final estuve de acuerdo en dejarlo”.

Así, el honor de albergar el último concierto de The Beatles lo tuvo el Candlestick Park de San Francisco, inmueble demolido en febrero de 2015, y diseñado principalmente para el equipo de beisbol Gigantes, aunque también presenció las hazañas deportivas de Joe Montana y sus 49'ers en el futbol americano.

En ese último concierto, interpretaron 11 canciones a lo largo de poco más de media hora: Rock And Roll Music, She's A Woman, If I Needed Someone, Day Tripper, Baby's In Black, I Feel Fine, Yesterday, I Wanna Be Your Man, Nowhere Man, Paperback Writer y Long Tall Sally.

Al ser un parque de pelota, la estructura donde tocaron se colocó entre la segunda base y la grama interior del campo. El público en las tribunas, que no registraron un lleno total,

quedaba muy alejado de ellos, pero varios asistentes corrían sobre el terreno de juego, como en otros campos, con la esperanza de llegar hasta el escenario enrejado donde estaban The Beatles.

A un costado se ubicó un camión blindado, de los utilizados para el traslado de valores, el cual fue el encargado de sacar a los músicos del estadio una vez transcurrida la breve actuación.

Tras esa gira, durante los años siguientes la única forma de ver actuar a The Beatles fue a través de videoclips, grabados para cine y tv, mismos que fueron utilizados para promocionar sencillos y lp's.

Nunca más saldrían de gira para publicitar sus canciones, aunque en enero de 1969, John, Paul, George y Ringo, acompañados de Billy Preston, subieron a la azotea de los estudios Apple de Londres para tocar al aire libre y de manera gratuita, con el objetivo de darle un final coherente a las grabaciones del disco y el filme Let It Be.

