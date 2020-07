Emilio Osorio, drogado de felicidad por cumbión con Karol Sevilla

Emilio Osorio y Karol Sevilla grabaron finalmente su canción “Coro de amor”, que compusieron vía Whatsapp debido al confinamiento por coronavirus.

Los artistas se reunieron con su equipo de trabajo en Tepoztlán, donde no faltaron los fans que se acercaron a ellos para tomarles fotos y ver, curiosos, el desarrollo del mismo, en donde aparecen algunos elementos vestidos con trajes estilo militar y bailando junto a ellos.

“Es un homenaje, no hay cosa mejor que hacerle homenaje a nuestra armada, a nuestro México y por eso grabé en el Tepozteco, porque tiene muchísima magia y porque está bueno explotar de la mejor manera las riquezas que tenemos, y por eso lo hicimos”.

La canción, dijo Emilio, habla de una niña más atrevida y audaz que el hombre, eso utilizando la cumbia. En cuanto a si habrá besos entre ellos en el video, Emilio dijo que para eso hay que esperar a ver el video, que posiblemente salga el 14 de agosto.

“Yo no me acuerdo lo que pasó ayer, yo ayer estaba tan feliz que me drogué en felicidad y adrenalina, tengo resaca de adrenalina. Es también una de mis historias favoritas, Karol es una niña muy trabajadora y está bien cañona, entonces este dueto es mi favorito totalmente”.

