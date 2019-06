Mientras 'I Don't Care' (con Justin Bieber) continúa dominando las listas de éxitos en todo el mundo, Ed Sheeran presenta un sorprendente videoclip grabado en 3D de "Cross Me", canción en la que colaboran Chance The Rapper y PnB Rock, y que sirve como segundo adelanto del próximo álbum del británico "No.6 Collaborations Project" que saldrá a la venta el próximo 12 de julio.

La semana pasada, Ed Sheeran anunció el listado completo de artistas que colaboran en su nuevo álbum. Además de los ya conocidos Justin Bieber, Chance The Rapper y PnB Rock, en "No.6 Collaborations Project" colaboran Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Stormzy, Yebba, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Young Thug, J Hus, Ella Mai, Paulo Londra, Dave, H.E.R., Meek Mill, A Boogie Wit Da Hoodie, Skrillex, Bruno Mars y Chris Stapleton.

"Me hace muy feliz poder compartir la lista completa de artistas con los que he trabajado en mi nuevo álbum 'No.6 Collaborations Project'. Soy un gran fan de todos ellos, bien por haber seguido su trabajo desde que comenzaron o por ponerme sus discos en mi coche. Siempre he creído que debes trabajar con la gente que te inspira y cada uno de los colaboradores de este álbum añade algo especial a cada canción", explica el músico inglés.

Hasta hoy, Ed Sheeran ha lanzado los dos primeros singles del álbum: 'I Don't Care' (con Justin Bieber) y 'Cross Me' (con Chance The Rapper y PnB Rock). Entre los dos suman más de 800 millones de reproducciones en plataformas digitales. 'I Don't Care' ya se ha convertido en un macro-éxito global, permaneciendo en el Nº1 de la lista global de Spotify durante 40 días. La canción continúa en el Nº1 de la lista oficial de singles de Reino Unido después de 6 semanas.

El listado de temas y colaboradores de "No.6 Collaborations Project" es el siguiente:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don't Care with Justin Bieber Antisocial with Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put It All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I Don't Want Your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton.

