Cuando Chamín Correa demostró ser mejor que Eric Clapton

Cuando Manolo Antonio, hijo de Chamín Correa, tenía 17 años y estaba en la prepa, un maestro que sabía de la majestuosidad de su padre con la guitarra, le preguntó ¿tú quién crees que sea mejor guitarrista, Eric Clapton o tu papá?, la pregunta dejó dubitativo a Manolo, tanto, que llegando a casa se lo contó al requintista. La respuesta le quedó en el corazón a su hijo.

"Mi papá me ordenó 'trae una guitarra eléctrica y conéctala'. Antes de tocar me dijo que estaba seguro que Eric Clapton no podía tocar ninguna armonía como las de él, pero él sí podía tocar un blues como Eric Clapton", recordó Manolo.

Chamín fue esa persona que un día ayudaba a alguien en la calle y al otro quedaba rodeado por un mar de gente que quería escucharlo tocar.

Chamín también fue padre de dos hijos a quienes inculcó el amor por la música, fue su mago, su doctor y sobre todo, ese que siempre repitió que "la música hace mejores personas".

También lee: Dulce rendirá homenaje a Chamín Correa en el Día del Amor

Chamín fue el esposo de Pilar, y Pilar, la mujer que lo acompañó 40 años por el mundo.

Chamín, que pareciera que se fue el 14 de enero pasado, sigue palpitando en canciones y en guitarras, en recuerdos, anécdotas, discos, y lugares donde se hizo escuchar.

Este martes por la noche, amigos, familiares y seguidores de su música se reunieron en la Fonoteca Nacional de la Ciudad de México para homenajear a Benjamín Correa, nombre real del artista, que murió el pasado 14 de enero a los 88 años de edad.

En el lugar se transmitieron videos de él cantando con el emblemático Trío Los Caballeros, imágenes de momentos familiares y entrevistas en las que el mismo Chamín cuenta de su paso por ese mundo: el éxito de los boleros, los viajes a países inimaginados como Japón; la llegada del rock&roll y el declive del bolero, así como su incursión como productor musical, haciendo brillar a artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel y Rocío Durcal, Víctor Iturbe "El Pirulí", Gloria Estefan, entre muchos otros.

María del Pilar, su viuda, así como sus hijos Manolo Antonio y Elliott Correa estuvieron en dicho homenaje y estos dos últimos recordaron episodios junto a su padre, como el compartido arriba.

Manolo Antonio evocó la época en que tenía 14 años y acompañó a su padre en un gira, pero haciendo labor de Staff. Allí se dio cuenta de la difícil vida de un músico.

También lee: Eric Clapton anuncia gira europea

Nicolás Alvarado, Laura Núñez y Ricardo Rocha también estuvieron entre los invitados. Este último agradeció a Chamín por haber aceptado todas sus invitaciones a programas y también por dejarlo cantar a su lado en el ámbito familiar, pero sobre todo, por ayudarlo a conquistar a la madre de su hija.

"Gracias a ti tengo una hija hermosa", dijo Rocha al tomar la palabra. Una vez, dijo, estaba tristeando por uno de sus muchos divorcios y un amigo suyo fue a sacarlo de la cama, lo llevó a una fiesta y allí conoció a una mujer a la que se propuso conquistar. Para su mala suerte, olvidó su dinero en casa.

Aunque el amigo había invitado las primeras rondas, cuando llevaron a las chicas a escuchar a Chamín, las tarjetas ya no pasaron, por lo que le pidieron el favor al mismo guitarrista, de que les prestara para la cuenta. Fue así como se dio la conquista.

También lee: Chamín Correa se despidió, murió en paz y feliz

Entre recuerdos, canciones e imágenes, la familia celebró la vida y obra de Chamín Correa, del intérprete y cantante de "El Reloj" a lado de sus inseparables amigos Roberto Cantoral y Leonel Gálvez, y tantos boleros que hoy perduran en el gusto del público.

Chamín decía que Dios le dio el don de la música. Esta noche, sus hijos estaban seguros de que Chamín estaba en un concierto ante Dios. Y desde el mundo terrenal le dedicaron un largo aplauso.

al