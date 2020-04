¿Cuál Beatle llegó primero al número uno?

Este año se cumple medio siglo que The Beatles se separaron y tras esa ruptura cada uno de sus integrantes emprendió una carrera individual, todas exitosas pero, ¿quién de los cuatro fue el primero en colocar un tema en el número uno de las listas? George Harrison, el llamado “Beatle callado”, fue quien posicionó una canción en lo alto de las listas de popularidad.

“My sweet lord” fue el primer tema de un Beatle solista en ser número uno.

Incluido en el disco triple All things must pass, fue lanzado a la venta en noviembre de 1970 y un mes después arribó al número uno de la lista de Billboard.

El lado B del sencillo en Estados Unidos era “Isn’t it a Pity”; “What is life”, otra canción de éxito de Harrison que alcanzó el puesto 10 de Billboard en 1971, acompañaba a “My sweet lord” en la versión inglesa.

Acompañaron a Harrison en la grabación de All things must pass músicos de la talla de Eric Clapton, Billy Preston, Jim Gordon y su compañero Beatle Ringo Starr, entre otros, de ahí que, pese a ser un disco triple, tuvo gran éxito en ventas y también entre la crítica especializada.

George no fue el único Beatle en lanzar disco ese 1970; Paul McCartney y John Lennon lanzaron su correspondiente disco LP; Ringo incluso lanzó dos, pero el trabajo mejor valorado y aclamado fue el de Harrison.

Sentimental Journey (marzo) y Beaucoups of blues (septiembre) fueron los dos álbumes que publicó Starr en 1970.

Lennon lanzó en diciembre de ese año John Lennon/Plastic Ono Band, su primer álbum de estudio en forma, pues ya había lanzado junto a su esposa Yoko Ono los experimentales Two virgins (1968), Life with the lions (1969) y Wedding Album (1969).

John Lennon/Plastic Ono Band contiene clásicos como “Mother”, “Working class hero”, “Love” y “God” (donde habla abiertamente de la ruptura de The Beatles), pero que no alcanzaron la cima de las listas de popularidad.

Paul, por su parte, lanzó el 17 de abril de 1970 McCartney, disco clave en la ruptura del grupo, pues se lanzó antes del último álbum de The Beatles, Let it be (mayo), y el anuncio realizado por el bajista para promocionar su lanzamiento sirvió también para dar a conocer al mundo el rompimiento del cuarteto.

El 10 de abril de ese año el periódico británico Daily mirror anunció que Paul dejaba a The Beatles… y que estaba próximo a lanzar su disco solista. En un cuestionario preparado McCartney respondía que no habría un nuevo disco de The Beatles por tener diferencias personales y empresariales con los otros tres músicos, quienes tomaron muy mal ese movimiento publicitario.

Ningún sencillo de McCartney fue lanzado en solitario, aunque contenía canciones como “Maybe I’m amazed”, “Momma Miss America”, y “Junk”. El disco tuvo su éxito en ventas y en listas de popularidad, pero entre la crítica no fue tan bien recibido.