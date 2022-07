Carlos Santana colapsa en pleno escenario en Michigan; piden orar por su salud

El guitarrista Carlos Santana colapsó este martes en pleno escenario mientras actuaba en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, en Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con Telemundo, personal médico subió al escenario a auxiliar al guitarrista mexicano de 74 años de edad, por lo que pidieron a los asistentes que oraran por la salud del jaliciense.



Según la revista The Hollywood Reporter, usuarios en redes sociales compartieron imágenes del concierto en donde muestran a Santana alcanzando a saludar a la multitud, mientras lo retiraban del escenario en una camilla.

El periodista Philip Lewis subió a su cuenta de twitter un video en el que se observa a Santana alzar el brazo en señal de agradecimiento a sus fans, mientras era retirado del escenario.

“Saludó a los fanáticos que aplaudían mientras ayudaban a bajarlo del escenario”, escribió.



Good news as we see #CarlosSantana wave as he’s being taken off stage. https://t.co/78fui9kAYj

— Roop Raj (@rooprajfox2) July 6, 2022