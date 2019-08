Camila Cabello y Shawn Mendes encienden los MTV VMAs 2019

La noche se encendió, subió la temperatura al presentar uno de los números más esperados por todos los asistentes al Prudential Center en Newark de Nueva Jersey al ver y escuchar a Camila Cabello y Shawn Mendes cantar "Señorita".

En medio del escenario, la cantante de 22 años y su novio de 21 se presentaron en medio del escenario que estaba lleno de luces simulando velas, ella con un vestido blanco y vaporoso, él con guitarra en mano, playera blanca con pantalón negro y tirantes del mismo color.

Mientras los acordes de la canción seguían su curso la pareja, ahora más seguida por los medios de comunicación, se acercaban hasta casi darse un beso en la boca, pero dejaron picados a los presentes que esperaban eso y que tan sólo ella le diera en la nariz tan esperado momento.

Minutos antes de entrar a escena, en backstage, los dos cantantes, él de Canada y ella cubano-estadounidense, se abrazaron y desearon suerte y así lo mostró MTV en su cuenta de Twitter.

.@ShawnMendes and @Camila_Cabello are performing #Señorita and I AM NOT EMOTIONALLY PREPARED! pic.twitter.com/vqM2CuMKPS

— MTV (@MTV) August 27, 2019