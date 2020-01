Billie Eilish se lleva la noche y la entrega de los Grammy 2020

Mejor Artista Nuevo, Mejor Album, Grabación del año, Mejor Album vocal pop, Mejor arreglo, Mejor grabación del año fueron los Grammy que alzó hoy Billie Eilish en la 62 entrega del Gramófono dorado.

La joven de 18 años "tumbó" prácticamente a cantantes de la talla como Ariana Grande, Taylor Swift, Beyoncé, entre otras más que han subido al escenario de la Academia para recibir en anteriores ocasione el premio que es considerado como el Oscar de la música mundial.

Billie Eilish en uno de sus agradecimientos comentó que ella creció viendo y escuchando a cada uno de los famosos que se encontraban en el Staple Center de Los Ángeles, el cual se vio oscurecido por la muerte de Kobe Bryant, estrella de Los Lakers de los Ángeles.

"Oh, Dios. Tanta gente que se merece esto. Muchas gracias, es la primera vez que vengo a unos Grammys nunca esperé una cosa así. Yo crecí viéndolos. Siempre bromeo y no me tomo las cosas en serio pero quiero decir que estoy tan agradecida, me siento honrada. Los adoro. Crecí viéndolos a todos", expresó Billie

La gala dio inicio con otra de las revelaciones musicales en la actualida Lizzo quien también consiguiera dos premios Mejor interpretación pop solista y Mejor interpretación de R&B tradicional.

Durante la premiación Alicia Keys, por segunda ocasión es la anfitriona de la gala, recordó a Kobe Bryant, quien falleciera hoy en un accidente de helicóptero.

"Aquí estamos juntos en la noche más especial de la música, pero para ser honesta con ustedes, todos nos sentimos muy tristes en este momento. América, Los Ángeles y Estados Unidos y todo el mundo perdió a un héroe y estamos con los corazones rotos en la casa que construyó Kobe Bryant", aseguró.

La cantante pidió un momento para abrazar y compartir sus fuerzas en apoyo a la familia del la estrella de los Lakers.

"Nunca imaginamos que teníamos que iniciar el programa así y preparamos algo de cómo nos sentimos en este momento", tras estas palabras entonó una canción acompañada por Boys II Men.

Los Jonas Brothers subieron al escenario tras una canción que la presentadora y cantante de "Gril on Fire" y "My Boo" les regalara a sus compañeros músicos. Los hermanos tuvieron una complicada tarea de subir el ánimo en el Staples Center, casa del equipo de la Mamba Negra, como así se le conocía a Bryant, y lo consiguieron, ya que arrebataron uno que otro grito.

GANADORES DEL GRAMMY 2020:

Album del año: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Grabación del año: “Bad Guy”, Billie Eilish.

Canción del año (premio a los compositores): “Bad Guy”, Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Mejor nuevo artista: Billie Eilish.

Mejor álbum pop vocal: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Mejor interpretación pop solista: “Truth Hurts”, Lizzo.

Mejor interpretación pop de un dúo o grupo: “Old Town Road”, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Mejor álbum de pop vocal tradicional: “Look Now”, Elvis Costello & The Imposters.

Mejor álbum de R&B: “Ventura”, Anderson .Paak.

Méjor álbum urbano contemporáneo: “Cuz I Love You”, Lizzo.

Mejor canción de R&B: “Say So”, PJ Morton con JoJo.

Mejor interpretación de R&B tradicional: “Jerome”, Lizzo.

Mejor interpretación de R&B: “Come Home”, Anderson .Paak con Andre 3000.

Mejor canción de rock: “This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor interpretación de rock: “This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor álbum de blues contemporáneo: “This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor álbum de rock: “Social Cues”, Cage the Elephant.

Mejor álbum hablado: “Becoming”, Michelle Obama.

Mejor álbum de comedia: “Sticks & Stones”, Dave Chappelle.

Mejor interpretación de raíces americanas: “Saint Honesty”, Sara Bareilles.

Mejor álbum de música alternativa: “Father of the Bride”, Vampire Weekend.

Mejor película musical: “Homecoming”, Beyonce.

Mejor álbum country: “While I'm Livin'”, Tanya Tucker.

Mejor canción country: “Bring My Flowers Now”, Tanya Tucker.

Mejor interpretación country solista: “Ride Me Back Home”, Willie Nelson.

Mejor interpretación country de un dúo o grupo: “Speechless”, Dan + Shay.

Mejor álbum de rap: “Igor”, Tyler, The Creator.

Mejor canción de rap: “A Lot”, 21 Savage con J. Cole.

Mejor interpretación de rap: “Racks in the Middle”, Nipsey Hussle con Roddy Ricch & Hit-Boy.

Mejor interpretación de rap/cantada: “Higher”, DJ Khaled con Nipsey Hussle y John Legend.

Mejor álbum de música teatral: “Hadestown”.

Mejor interpretación de metal: “7empest”, Tool.

Mejor álbum de world music: “Celia", Angelique Kidjo.

Mejor álbum de raíces góspel: “Testimony”, Gloria Gaynor.

Mejor video musical: “Old Town Road (Official Movie)", Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Mejor album de música dance/electrónica: “No Geography”, Chemical Brothers.

Mejor grabación dance: “Got to Keep On”, Chemical Brothers.

Mejor álbum instrumental contemporáneo: “Mettavolution”, Rodrigo y Gabriela.

Mejor álbum de jazz vocal: “12 Little Spells”, Esperanza Spalding.

Mejor álbum de jazz latino: Chick Corea & The Spanish Heart Band, “Antidote”.

Mejor álbum de pop latino: “#ELDISCO”, Alejandro Sanz.

Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: “El mal querer”, Rosalía.

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): Mariachi Los Camperos, “De ayer para siempre”.

Mejor álbum de música tropical (EMPATE): Marc Anthony, “Opus”; Aymée Nuviola, “A Journey Through Cuban Music”.

Mejor álbum de reggae: “Rapture”, Koffee.

Mejor álbum folk: “Patty Griffin”, Patty Griffin.

Mejor empaque: “Chris Cornell”, Chris Cornell.

Mejor banda sonora compilación para medio visual: “A Star is Born”.

Mejor canción escrita para un medio visual: “I’ll Never Love Again”, Lady Gaga y Bradley Cooper.

Mejor banda sonora original para un medio visual: “Chernobyl”, Hildur Guðnadóttir.

Mejor ingeniería: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Mejor interpretación/canción góspel: “Love Theory”, Kirk Franklin.

Mejor álbum góspel: “Long Live Love,” Kirk Franklin.

Mejor grabación de ópera: “Picker: Fantastic Mr. Fox”.