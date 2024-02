Mujeres buscan inspirar a través del ejemplo, en el panel del musical "Anastasia"

Inspirar a otras mujeres fue el objetivo principal del panel “Crea tu propio destino”, que organizó la producción del musical “Anastasia” en el Teatro Telcel, con la participación de destacadas personalidades de varios ámbitos, quienes compartieron sus historias de vida y la manera en que han conseguido sus logros profesionales y personales.

Este foro sirvió para mostrar cómo hay que ser mujer en la actualidad y cómo atreverse a dar los pasos, tal como lo dijo la podcaster Roberta Woodwoth quien opinó que no hay que definir nada más en la vida que el propósito, valores y metas individuales, además de que hay que aceptar que la vida no es perfecta “y como mujeres somos capaces de lo que sea”.

“A las mujeres se les juzga por absolutamente todo, yo me he sentido inadecuada; mucha gente crea contenido buscando fama, pero yo lo hice buscando algo que me faltaba escuchar, donde poner mis sentimientos, como catarsis personal”, señaló.

La periodista Paola Rojas fue la panelista de este encuentro en donde también asistieron: Katia Echazarreta, primera mexicana en viajar al espacio; María Emilia Beyer, bióloga y directora del museo Universum; Wera Kuri, deportista; Mariana Dávila, actriz protagonista de “Anastasia”.

Julieta González, productora y promotora de espectáculos también estuvo presente quien dijo que es importante impulsar la sororidad y destacó que en el teatro se ha impulsado en los últimos años la equidad y un ejemplo de esto es “Anastasia” en donde el personaje principal es una mujer.

“Buscamos más representación de género, queremos seguir empoderando, dando ejemplos a otras mujeres mostrándoles que hay representatividad en el medio, ahora podemos hablar de que el patriarcado no se va a caer, lo tenemos que tirar. Este año se eligen siete elecciones mundiales, somos más mujeres las que saldremos a votar y quienes tenemos preferencia en el voto.

“Ha habido cambios, pero falta un montón, hay espacios donde nos nos damos cuenta que nosotras mismas hemos abierto, hay que reconocer que quienes vinieron atrás les costó más trabajo”, señaló González, quien tiene una larga trayectoria en el mundo del teatro y los espectáculos.

Wera Kuri es impulsora de la liga profesional de futbol femenil en México y creadora de la campaña fut sin género que es una plataforma pionera de la difusión del futbol femenil nacional e internacional.

“Por ser mujer me seleccionaban al último, decían que era de chocolate, era algo muy fuerte, pero me he dedicado a defender a la mujer en los deportes en las instituciones algo que se necesita de mucha valentía, a pesar de que llegué a recibir amenazas”, comentó.

Beyer, compartió que al principio quería ser bailarina de ballet, pero sus ensayos fueron en la biblioteca de su papá, así que cuando descansaba mejor leía un libro con lo que poco a poco le fue agarrando el gusto por la ciencia.

“Es importante que las niñas y jóvenes en este país tengan modelos a seguir, que también pueden ser fantásticos, pueden ser hombres en la ciencia, innovadores tecnológicos y eso está bien, pero el hecho de que de pronto tú no puedas soñar con que puedes ser la siguiente y desde la propia escuela en la sociedad se te manden los mensajes que la ciencia es difícil, que está dominada por los varones hace que yo asuma una responsabilidad de salir adelante y ser muy vocal al invitar a otras niñas a la ciencia”.

Echazarreta dijo que desde los siete años quería viajar al espacio, algo que logró a los 26 años, ahora ya ayudó para que en cuatro meses se lograra aprobar una reforma constitucional para darle prioridad a las actividades espaciales en el Congreso de la Unión.

“Pasaron 40 años desde que el primer astronauta mexicano, nacido en México, viajara antes de que llegara mi misión y si no hago algo al respecto, y si no uso esta plataforma, mi voz, van a pasar otros 40 años más, así que estoy tratando de cambiar las cosas. Sí me pesa ser un ejemplo para muchos, pero lo importante es entender por qué estamos haciendo lo que hacemos”.

Dávila comentó que cuando aceptaron estar en dicho musical le aterró, pero al final le sirvió para conocerse a sí misma como persona y artista “ver mis deficiencias, limitantes y aprovechar esta historia que me resuena en muchos aspectos de mi vida”.

