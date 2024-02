Muerte de Sasha Montenegro y "aparición" de Luis Miguel en el Super Bowl, entre lo más leído de la semana

A los 78 años de edad, víctima de un derrame cerebral derivado de un cáncer pulmonar, falleció Sasha Montenegro. La actriz que fue ícono del cine de los 70 y 80, con cintas como “La pulquería”, “Bellas de noche” y “Pedro Navaja”, era alguien que siempre fumó mucho, llegando a acabarse hasta tres cajetillas diarias. Muchos de sus amigos la recordaron como una mujer culta, que siempre cargaba un libro para entretenerse, elegante y, si era necesario, alburera. Pero eso sí, siempre solidaria y sin aires de diva.

Aparición especial de Luis Miguel

Luis Miguel “apareció” en el Super Bowl. No lo hizo en el campo usando jersey y tampoco interpretando alguna canción siquiera fuera del estadio, sino por medio de un comercial de seguros. Vestido con traje claro y lentes oscuros, el video mostró a “El Sol” recibiendo a dos adultos mayores y, durante la cena, brindando con la frase “la vida se hace de momentos únicos”. El anuncio se transmitió cinco veces. Los ejecutivos de la compañía indicaron en su momento que la presencia del intérprete de “La incondicional” haría llegar el mensaje a la comunidad latina.

El truene de Nicki Nicole y Peso Pluma

Nicki Nicole confirmó su rompimiento amoroso con Peso Pluma, debido a una infidelidad. “Cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo”, escribió la cantante en sus redes sociales, poco después de difundirse un video en el que su entonces pareja, aparecía acompañado de la mano de la influencer Sonia Sahar. La relación entre Nicole y el cantante regional había hecho estallar a las redes sociales en noviembre pasado, cuando llegaron tomados de la mano a los Latin Grammy. Todavía en diciembre habían subido videos románticos, agradeciendo arrancar juntos el 2024.

Usher y Michael Jackson en el Super Bowl

Usher apareció en el medio tiempo del llamado Super Tazón de futbol americano y decidió, sorpresivamente, rendir un pequeño homenaje a Michael Jackson, el "Rey del Pop", quien había estado en las mismas estancias hace tres décadas. El intérprete “Bad girls” mostró algunos pasos del ícono musical y luego se colocó un guante blanco, sello distintivo de Jackson. Usher sumó así su nombre al de otras estrellas como Madonna y The Rolling Stone que han aparecido en el gran juego, todos sin cobrar dólar alguno, pues la promoción recibida ahí con millones de televidentes, les es suficiente.

Nodal y Cazzu presentan a su hija Inti

Christian Nodal presentó por vez primera el rostro de su pequeña hija Inti, nacida en septiembre pasado, producto de su relación con la cantante argentina Cazzu. Las felicitaciones de los fans no se hicieron esperar y cuando se dieron a conocer más imágenes de la bebé, varios comentarios hicieron patente el gran parecido de ella con el cantante. Hubo hasta quien bromeó diciendo que ahí la mamá no tuvo nada que ver y que podían pintarle el rostro a la pequeña y se pensaría que era Nodal de niño. Christian ha dicho anteriormente que quiere tener cinco hijos, pero Cazzu no ha dicho nada al respecto.

