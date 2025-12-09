Phil Vinall, productor británico, ingeniero de audio y figura clave detrás de algunos de los discos más influyentes del rock en inglés y en español, murió a los 66 años. Su partida ocurre justo cuando Zoé celebraba una de las etapas más éxitosas de su carrera tras una serie de conciertos multitudinarios en el Estadio GNP Seguros. La euforia duró poco. El “sexto Zoé” ya no está.

Fue el propio Panoram Studios, el espacio creativo que él mismo ayudó a construir en la Ciudad de México quien confirmó su fallecimiento con un mensaje que, más que anunciar una muerte, eligió celebrar una vida dedicada al sonido.

“Hoy celebramos la vida y la obra de quien fue nuestro maestro, mentor, amigo y un miembro irremplazable de nuestra familia”, escribieron.

La relación entre Phil Vinall y Zoé fue mucho más que profesional. A inicios de los años 2000, el productor británico encontró en México un territorio fértil para experimentar, arriesgar y construir una identidad que hoy resulta inseparable del ADN de la banda.

Phil Vinall, el arquitecto del sonido de Zoé y el brit-rock alternativo

Hablar de Phil Vinall en México es hablar, inevitablemente, de Zoé. Discos como "Memo Rex Commander" y "Reptilectric" no solo consolidaron a la banda como una potencia continental, sino que definieron una estética sonora atmosférica, espacial y profundamente emocional.

Para muchos fans y músicos, Vinall no era solo el productor: era el oído que traducía la emoción en frecuencia, el hombre capaz de extraer de una banda lo que ni siquiera sabía que tenía.

En su paso por Latinoamérica también trabajó con proyectos como Enjambre, Kinky, Lori Meyers y Dorian, expandiendo su influencia sobre distintas generaciones.

Antes de convertirse en pieza clave del rock mexicano, Phil Vinall ya era una figura respetada en la industria británica. En los años noventa, su nombre empezó a aparecer en proyectos que hoy son considerados fundamentales del brit-pop y el rock alternativo.

Fue parte de la construcción del sonido de Placebo, en especial del álbum "Without You I’m Nothing", una obra cruda, emocional y oscura que marcó a toda una generación. También colaboró con bandas como Pulp, Feeder y Bloc Party, convirtiéndose en un productor de culto.

Uno de los legados más tangibles de Vinall en México es Panoram Studios. Por sus consolas pasaron artistas consagrados como Björk, The National y Natalia Lafourcade, así como propuestas emergentes que encontraron en ese espacio un laboratorio de sonido sin prejuicios.

“Nos enseñó a mirar la música desde un lugar distinto, profundo y honesto. Su pensamiento, siempre más allá de lo convencional, transformó nuestra manera de crear”, se puede leer en la publicación del estudio.

