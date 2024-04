Muere el padre del rapero Alemán; "Siempre te amaré Raúl"

El rapero mexicano Alemán está de luto debido a que su padre Raúl falleció la noche de este domingo, cuyas causas de su muerte no han sido reveladas por el cantante de 34 años, quien le dedicó un mensaje en redes sociales.

“Siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste el respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será. Te voy a extrañar hasta volvernos a ver, Dios bendiga tu camino hacia la gloria”, señaló el intérprete.

Fue exactamente a las 20:35 horas cuando perdió la vida el papá del intérprete quien subió un video en donde le daba un fuerte abrazo a esta persona tan especial que siempre lo acompañó durante su sueño artístico.

“Ustedes saben lo importante que fue mi papá para mí y mi carrera, este es un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luego. Los amo, y te veo del otro lado Ruli”, agregó.

Es por esto que el también compositor exhortó a su público a expresar siempre su cariño a sus padres.

“Abracen mucho a sus papás plebes que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos. Regresaré más fuerte que nunca”.

Erick Raúl Alemán Ramírez es el nombre completo de este rapstar originario de Cabo, San Lucas, Baja California quien lanzó su álbum debut en el año 2014 “Pase de abordar”.

Actualmente cuenta con 4.9 millones de seguidores en Instagram y más de 6.6 millones de suscriptores en su canal de YouTube en donde ha tenido dos mil 653 millones 704 mil 877 visualizaciones.

