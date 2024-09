Will Jennings, conocido por componer "My heart will go on", canción de "Titanic", murió a los 80 años, luego de pasar una temporada con problemas de salud, de acuerdo con el informe que dio a conocer su editor.

El deceso se produjo el pasado viernes 6 de septiembre y, si bien, el editor de Jennings no quiso dar detalles de cuáles fueron las causas de la muerte, señaló que el compositor llevaba un tiempo enfermo.

La carrera de Jennings, dentro de Hollywood, prosperó por varios años pues, en 1998, fue reconocido con un premio Oscar, en la categoría de Mejor Canción Original, por "My heart will go on", tema que escribió junto con James Horner, quien puso música a la composición.

Lee también: Titanic: Reece Thompson, el niño que apareció menos de un minuto en la película y sigue cobrando cada año

Esta canción fue interpretada por Céline Dion, sin embargo, en un principio Jennings se interesó porque Sissel Kyrkjebø, una cantante noruega, fuera quien la cantase, mientras que Horner invitó a la canadiense a grabarla y fue esta la versión que se utilizó para la película.

De hecho, se ha dicho que, cuando Jennings escribió la canción ni siquiera conocía la trama de la cinta de James Camaron y, la única idea que tenía de ella, era por lo que Horner le había platicado.

Una década antes, Will ganó su primer Oscar por el tema "Up Where We Belong", que apareció en la película "An Officer and a Gentleman", protagonizada por Richard Gere y Debra Winger.

Lee también: ¿Por qué el beso entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en "Titanic" fue un desastre?

Otras de las grandes canciones que compuso fue "Tears in heaven", el exitoso tema de Eric Clapton, con quien se reunió para coescribrirla; más tarde se convirtió en parte del soundtrack de "Rush", por la que ganó un Grammy y un Globo de Oro.

A o largo de su trayectoria, también escribió canciones para famosas y famosos intérpretes como Mariah Carey, Whitney Houston y Barry Manilow.

melc