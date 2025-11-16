Más Información

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

¡Oh, dulce concupiscencia!

, actriz recordada en nuestro país, especialmente, por su aparición en la serie "" murió a los 84 años, como dio a conocer su esposo a "The New York Times", tras su lucha contra el .

Christopher Pelham, esposo de Franz, fue quien confirmó la noticia de su deceso. El guionista habló con "TNYT" y habló, escuetamente, del cáncer que la actriz padecía, sin detallar su clase o magnitud.

La ganadora del premio Tony falleció en su casa de Woodbury, en Connecticut.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó, especialmente, y con reconocimiento internacional, en obras de Broadway como "Brighton beach memoirs" y "Morning's at seven".

Para la década de los ochenta, amplió sus horizontes con participaciones en la pantalla chica en las series "Roseanne", "Cold Case", "Dear John", "Judging Amy" y, por supuesto, "Gilmore girls".

En el programa de Amy Sherman-Palladino, Franz dio vida a Mia Bass, dueña del Independence Inn, el hotel donde, al incio de la serie, Lorelai Gilmore y su mano derecha, Sookie St. James.

La participación de Elizabeth como Mia fue sólo durante las primeras temporadas, ya que, más adelante, cuando su personaje tiene una aparición especial, durante la séptima (y última) temporada, ya no es ella quien le da vida, sino la actriz Kathy Baker.

En su momento, el cambio entre Franz y Baker fue muy criticado por los fans cautivos de "Gilmore girls", debido a que la aparencia física de las actrices, como su edad, distaba a tener cualquier tipo de similitud.

Mia Bass, pese a su poca aparición en el show, es uno de los personajes clave en la vida de Lorelai, pues es ella quien le da su primera oportunidad laboral, como camarera del Independence Inn, cuando se encuentra embarazada de Rory y no tiene a dónde acudir, luego de perder el apoyo de su familia.

Esta misma situación produce que, cuando Rory crece y Lorelai ya es gerente del hotel, exista ciertas rencillas entre Mía y Emily, la madre de Lorelai, ya que, durante sus años ausentes, Mia se convierte en la figura materna de la protagonista.

