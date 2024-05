Modelo de la Met Gala, despedido por "opacar" la belleza de las famosas

Eugenio Casnighi es un modelo italiano que, durante las dos últimas ediciones de la Met Gala trabajó como presentador, acompañado a las famosas durante su paso por la alfombra roja. Sin embargo, su innegable atractivo físico fue lo que propició que perdiera su empleo, debido a que la forma en que acaparó al atención fue tal, volviéndose viral en redes sociales, que los organizadores optaron por no volverlo a incluir en el evento de modas.

El modelo de 26 años recurrió a sus redes sociales para hablar de algunas de las circunstancias que tienen lugar detrás de todo el glamour se ve que en la pantalla, cuando la Met Gala, "el evento de moda más importante del año", es transmitido en televisión.

Casnighi conoce bien cómo funciona la logística del evento, debido a que trabajó como modelo y presentador de la gala en 2022 y 2023.

De hecho, el año pasado su rostro se viralizó en internet, esto debido a que, el su camarógrafo de uno de los medios que cubría el evento dejó de filmar la entrevista que Emma Chamberlain realizaba a Jennie Kim, integrante de Blackpink, enfocándose en grabar a Eugenio, que se encontraba justo en el fondo de la imagen, mientras realizaba su trabajo y ayudaba a las celebridades con todo lo que necesitasen.

Sin embargo, la popularidad que obtuvo por ser captado y elogiado en redes fue lo que lo hizo perder su lugar en la edición de este año, que tendrá lugar el día de mañana, debido a que los organizadores le expresaron que consideraban que había actuado apropósito para robarse la atención de las celebridades que acompañó.

"Me despidieron porque me volví viral el año pasado, me culparon", dijeron: ´-Lo hiciste sobre ti, así que no queremos trabajar más contigo´", contó a "Daily Mail" en una entrevista.

Casnighi se enteró de su despido este sábado, dos días antes del evento, lo que lo molestó sobremanera, ya que el año pasado, luego de que el show terminara, le habían extendido la invitación a que volviera a trabajar con la empresa que se encarga de la organización de la Met Gala.

Tras disolverse su contrato, acabaron también las obligaciones de Eugenio de guardar silencio de lo que ocurre detrás de bambalinas, como lo había firmado en un acuerdo de confidencialidad, por lo que se animó a hablar públicamente y compartir su historia en "Tik Tok".

A raíz de esa publicación, ya ha sido contactado con dos medios de proyección internacional para que cuente su experiencia.

También ha sido cuestionados por docenas de usuarias y usuarios en redes, quienes le preguntaron sobre la actitud de Kylie Jenner, una de las famosas que le tocó acompañar a lo largo de su paso por la alfombra.

Y aunque sus seguidores estaban ansiosos por escuchar una historia negativa acerca de la empresaria, Eugenio afirmó que la joven es muy amable y, en ningún momento, tuvo un gesto grosero con él.

"Siento mucho decepcionarlos a todos, porque he leído muchos comentarios acerca de ella, pero Kylie Jenner es agradable, fue amable conmigo, hablamos poco porque estuve junto a ella toda la noche, me preguntó de dónde era, es agradable, no puedo decir nada malo acerca de ella y luce muy hermosa en la vida real", contó.

Así como Kylie, el modelo aseguró que Emma Stone, Blake Lively y Kim Kardashian también tuvieron gestos de amabilidad con él.

Y confió que tanto Doja Cat como Bad Bunny fueron los que lucían más descorteses.

melc