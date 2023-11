Miss Universo México: ¿Qué pasó entre Lupita Jones y Cynthia de la Vega?

A partir de que se dio el anuncio de la llegada de la modelo Cynthia de la Vega como directora del certamen Miss Universo México, ha salido nuevamente a la luz la polémica que ella y Lupita Jones enfrentaron en 2010, cuando siendo la reina de Nuestra Belleza Mundo México fue destituida por ésta a mitad de año; algo que generó un rompimiento definitivo entre ellas.

Con tan sólo 19 años Cynthia de la Vega se coronó como Nuestra Belleza Nuevo León 2010, lo que le dio el derecho a contender por el título nacional con el fin de llegar a participar en Miss Universo. En esa ocasión fue Karin Ontiveros de Jalisco quien se ganó ese puesto, pero Cynthia representaría a México en un certamen igual de importante, Miss Mundo, ya que fue designada Nuestra Belleza Mundo México 2010 el 25 de septiembre.

El 13 de julio de 2011 Cynthia fue citada en las oficinas de Nuestra Belleza México, las cuales se encontraban en Televisa, para hacer de su conocimiento su destitución, que se haría pública unas semanas después a través de un comunicado.

¿Qué pasó entre Lupita Jones y Cynthia de la Vega?

"La decisión de retirar a la señorita Cynthia de la Vega Oates el nombramiento de Nuestra Belleza Mundo México 2010, fue debido al incumplimiento de sus obligaciones", se leía en el documento en el que se señalaba que no había cumplido con las recomendaciones y metas necesarias para su preparación, así que no representaría a México en la final de Miss Mundo en noviembre, la cual se llevó a cabo en Londres, Inglaterra.

Días después Cynthia rompió el silencio y explicó que Lupita Jones le exigió bajar 8 kilos de peso en un mes, pero para ello le fue negada la ayuda de un profesional en nutrición, porque el entrenador de las reinas de Nuestra Belleza México sólo mandaba la dieta por mail y sólo era la misma comida todo el mes, así que ella decidió reducir su comida a una sola ingesta o a comer solo un dulce cuando necesitara energía, lo que le acarreó un desorden alimenticio, y aún así fue destituida, no sin antes ofrecer dos alternativas, renunciar por cuestiones de salud o por incumplimiento de metas.

Lupita Jones designó como suplente de Cynthia a Gabriela Palacio Díaz De León, de Aguascalientes, no sin antes lamentar la destitución de la regiomontana porque complicaba la participación de México en Miss Mundo, pero que fue una decisión que no se hizo a la ligera, sino fue algo que se llevó a cabo después de muchos intentos de que Cynthia corrigiera ciertas actitudes que le impedían tener la mejor preparación y que su peso no fue la razón de su salida, sino la falta de disciplina, entrega y compromiso que la chica mostró en seis meses de preparación.

Es por eso que muchos, entre ellos la exreina de belleza Sofía Aragón (Mexicana Universal 2019), consideran el nombramiento de Cynthia como directora de Miss Universo México como una revancha, porque para que esto sucediera fue necesario que la plataforma de Lupita Jones, Mexicana Universal, saliera de la Organización de Miss Universo después de 30 años de colaboración.

rad