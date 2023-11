Cynthia de la Vega llega con nuevos retos a Miss Universo México: "que ya no sea sólo la belleza exterior"

El trabajo de la modelo Cynthia de la Vega como directora de Miss Universo México oficialmente ha comenzado esta semana, por lo que la exreina de belleza se dice lista y preparada para asumir la labor de encontrar a la mejor representante del país ante el mundo, además sabe que la exigencia por parte de la gente para que entregue pronto a la primera Miss Universo bajo su guía será mucha.

"La presión es siempre, porque si quieres hacer las cosas con excelencia debes estar preparada para esa presión y para saber que tienes que hacer las cosas bien, así que eso será todos los años y todos lo años tendremos que hacer nuestro mejor papel y desempeño y obviamente estaría increíble que ahora que vamos a ser sede ganemos", dijo Cynthia de la Vega.

Algo que la exreina de belleza agradece, es que desde que el lunes pasado que se hizo el anuncio de su cargo ha recibido apoyo, pero quiere dejar en claro que estar al frente de la organización no quiere decir que ella será la protagonista de todo, ya que tiene un equipo detrás de ella ayudándola a hacer el trabajo, integrado por reinas, empresarios, por mencionar algunos.

"El peso de las decisiones no van caer sobre mí, todos vamos a ser parte, incluso los fans, al fin de cuentas esa es la idea, encontrar todos a esa mujer que nos represente a nivel internacional y más ahora que después de 16 años traemos el concurso a México, entonces todos nos tenemos que lucir".

Aún así sabe que los errores que se cometan o si la representante mexicana para Miss Universo no califica, la opinión pública dirá que fue su responsabilidad, pero es algo a lo que no le teme. "Siempre va a ser la responsabilidad un poquito más sobre mí, pero creo que iremos todos sobre la marcha vivéndolo, todos van a estar muy a gusto porque todos vamos a ser parte de esto y la idea es la misma, queremos que México sobresalga".

De la Vega ya vivió estos concursos de ambos lados, en 2010 se coronó como Nuestra Belleza Nuevo León y posteriormente como Nuestra Belleza Mundo México, con la organización Mexicana Universal; y actualmente coordina Miss Nuevo León; por lo que tiene claro qué es lo que necesita hacer diferente a lo hecho en lo últimos 30 años.

Cynthia de la Vega. Foto: Instagram.

"Ahora la inclusión está a todo lo que da, como lo digo en mi slogan, la belleza no tiene límites, todas son bienvenidas y hay oportunidad para todas, además quiero que el certamen llegue a medios digitales para conectar con las nuevas generaciones, que se posicione mucho más, hacer podcast con las reinas para conocer más de ellas, que nos hablen de temas interesantes, que se muestre las mujeres integrales que son en todos los aspectos de su vida, que ya no sea sólo la belleza exterior, quiero que se note que esa mujer tiene mucho más que aportar al mundo".Para Cynthia su inicio como directora nacional de Miss Universo México es una gran prueba, ya que justo el país será la sede de la final internacional el año que entra.

"Se vienen retos importantísimos, no sólo para mí también para el país completo, porque tenemos que demostrar de qué estamos hechos, tenemos que lucir nuestra gastronomía, el turismo, todo lo increíble que tenemos para ofrecer, pero vamos cada etapa juntos porque primero vamos con los certámenes estatales, luego nacional y finalmente el internacional".

De la Vega explicó que aún no se decide en qué Estado se recibirá la final de Miss Universo, la Ciudad de México es una fuerte candidata pero no descartan sitios como Los Cabos, Puerto Vallarta, incluso Acapulco.Sobre las viejas rencillas que tuvo con la directora de Méxicana Universal, Lupita Jones, quien durante 30 años tuvo la franquicia de Miss Universo en México; a partir de que la destituyera como representante del país en Miss Mundo a mitad de su reinado en 2010, dijo:

"Lo que haya pasado antes no es por lo que estamos ahorita, yo estoy contenta con este momento y veremos todos los cambios y todo lo bueno que viene para el futuro para esta nueva era, porque ahora la belleza no tiene límites".

El primer evento oficial de Cynthia de la Vega

La noche de ayer Miss Universo México inició sus funciones con la cena de gala donde estuvo presente la nicaragüense Sheynnis Palacios, actual Miss Universo, quien llegó feliz a la alfombra roja, luciendo espectacular en un vestido de gala en plateado y azul, y con toda la disponibilidad de pasarla bien.

"Estoy muy feliz de estar acá. El ser Miss Universo es muy bonito, no lo voy a negar, me ha cambiado la vida, pero no sólo la mía también de toda mi gente de Nicaragua y de mi familia, estoy contenta con esta nueva etapa", dijo Sheynnis.

Sheynnis Alondra Palacios, representante de Nicaragua. Foto: Instagram de Miss Universo.

Para la nueva Miss Universo su corona ha hecho historia no sólo en su país, donde es la primera en portar ese título, también en Latinoamérica, porque gracias al apoyo que recibió de todo pudo hacer su sueño realidad.

"Esta historia no sólo es mía, hay millones de mujeres y niñas que la viven todos los días, espero que tomen este ejemplo como lucha, perseverancia y motivación para que ellas también puedan ir tras sus sueños, soy el claro ejemplo de que lo sueños sí se pueden cumplir y que todo se puede en esta vida. Es una historia para que la tomen como un impulso y trampolín para que ellas no para que sean como yo, que sean aún mejor que yo".

En el evento, realizado en un conocido hotel de Santa Fe, estuvieron presentes Jacqueline Bracamontes, quien se encargó de la conducción, José Eduardo Derbez, Michelle Vieth, Enrique Mayagoitia, Ernesto D'Alessio, por mencionar algunos.

