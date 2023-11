Jones cierra capítulo en Miss Universo

Lupita Jones entiende que la salida de Mexicana Universal como parte de la Organización Miss Universo es una etapa que terminó, y por ello le desea lo mejor a la nueva directora nacional, Cynthia de la Vega, quien en 2010 formó parte de las reinas de belleza en su plataforma.

“Que le vaya bien y que los resultados hablen de la capacidad de cada quien. Yo sigo trabajando en lo mío, esto se trata de que el país esté bien representado y que cada quien esté a gusto en la plataforma que elija, que cada quien se dedique a construir su propio legado”, declaró Jones a EL UNIVERSAL.

Lupita explicó que, a pesar de que ya se hablaba de su salida del certamen, lo que ella decidió fue organizar sus prioridades y darle la atención a lo importante, que era la participación de Melissa Flores en Miss Universo, por eso guardó silencio.

“Esto me dio la oportunidad de analizar y decir: ‘¿Te interesa luchar por esto, donde ya no estás a gusto y ya no te sientes identificada?’, decidí que no, que no quiero luchar y hasta aquí llegamos”.

Lo cierto para Lupita Jones es que la dirección que está tomando Miss Universo ya no tiene comunión con los lineamientos de Mexicana Universal, y tal vez solo era cuestión de tiempo que esta salida se diera de cualquier forma.

“Eran ya 30 años de estar colaborando con Miss Universo como directora nacional, por supuesto que da nostalgia, pero también yo ya no era compatible con la forma en que están llevando las cosas, ya no me sentía cómoda con muchas situaciones; tenemos que disfrutar lo que hacemos y si ya no te sientes a gusto pues también es mejor ya no estar, así que me siento tranquila en esa parte”.

Jones explicó que el hecho de que ya no tengan un perfil específico de lo que Miss Universo busca en su reina, porque no hay límite de edad, estado civil, requisitos físicos o si deben ser o no mujeres de nacimiento; lo hace una competencia desigual porque no hay un parámetro que les permita dar una calificación justa, siempre habrá una regla que beneficie o perjudique a alguien, también impide que las directoras nacionales sepan hacia dónde enfocar su esfuerzo.

Lupita explicó que la actividad de Mexicana Universal no ha parado desde su regreso de El Salvador, ya que está en plena coronación de las reinas regionales, de las cuales saldrán las representantes de México para las otras competencias con las que tiene relación como Miss Internacional, Miss Charm Internacional y Reina Hispanoamericana.

“Me gustaría dejar claro que Mexicana Universal es una plataforma que a lo largo de 30 años ha crecido con una personalidad propia, no dependemos de una sola franquicia internacional, tenemos relación con otras marcas de concursos con las cuales compartimos la misma visión de los concursos de belleza”..

Inicia una nueva era

Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia Miss Universo México, lamentó los comentarios que Lupita Jones hizo el lunes pasado por su salida de Miss Universo, pero señaló que es momento de ver el futuro.

“Hay que ver hacia delante. Después de 30 años, regresa la marca Miss Universo a México, porque lo que había eran submarcas, las cuales utilizaban la plataforma de Miss Universo, que es la más importante del mundo, con 72 años de antigüedad, para mandar a la ganadora del certamen nacional”, precisó.

Rocha explicó que la designación de Cynthia de la Vega como directora de Miss Universo México le llevó a la organización muchos meses, porque necesitaban que la candidata cumpliera con lo necesario para llevar el liderazgo del certamen, por ejemplo, la experiencia, y la exreina de belleza la tiene. En 2010 se coronó como Nuestra Belleza Nuevo León y posteriormente como Nuestra Belleza Mundo México con la organización Mexicana Universal; y actualmente coordina Miss Nuevo León.