Irma Miranda, la actual representante de México para el certamen de Miss Universo, que se llevará a cabo hoy, es una candidata que cumple con todos los requisitos para llevarse la corona, considera Kristal Silva, quien en 2016 participó en ese concurso de belleza.

La conductora relata que se conocen desde que Silva ganó Nuestra Belleza México, noche en que se tomaron de las manos al oír el resultado; Irma Miranda fue en ese entonces primera finalista y suplente de Kristal.

“Para mí significa demasiado porque ella va a cumplir un sueño que tal vez en ese momento no pudo realizar, pero ahora ya está más preparada. Le deseo el mayor de los éxitos, ella sabe perfecto cuánto la adoro, cuánto la quiero”, comenta.

“Mi consejo es que lo disfrute porque esta mujer ya sabe a qué va, ya sabe lo que se requiere para ganar Miss Universo. A lo largo de los años aprendió de las mejores y de la mejor organización, de la master que es Lupita Jones y evidentemente está haciendo un gran desempeño”.

Aunque la conductora de "Venga la Alegría" considera que es difícil competir con más de 80 participantes, también lo ve como un gran orgullo y la responsabilidad de hacer algo por el país que se representa.

Kristal afirma que si Irma Miranda confía en su capacidad puede ganar Miss Universo como lo hicieron Andrea Meza (2020), Ximena Navarrete (2010) y Lupita Jones (1991).

Cuando ella participó, recuerda, tuvo una colitis nerviosa que la llevó a estresarse demasiado el día de la final y a punto de desfilar en traje de baño.

“No sabes lo tanto que me preparé durante un año para que en ese momento tuviera el abdomen abultado... al final eso no influyó en que yo avanzara en la siguiente competencia, sin embargo sí fue un momento de incomodidad y decir: ‘ya ves, no era para tanto enfocarte en el cuerpo’”, comenta Silva, quien quedó entre las nueve finalistas en 2016.

Lee también: Ella es Irma Miranda, la mujer que representa a México en Miss Universo

Ahora que arranca el año, a la conductora le gustaría conducir su propio programa o un reality show. Explica que está abierta a cualquier propuesta de su actual televisora, Azteca.

“La verdad es que en Venga la alegría he aprendido como si fuera mi mayor escuela, se requiere de ser muy versátil”, explica la modelo.