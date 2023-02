Mira como lucía Pedro Pascal a los 24 años cuando participó en "Buffy, la cazavampiros"

Pedro Pascal es sin dudas uno de los actores del momento. El chileno poco a poco comenzó a ganar fama gracias a sus papeles en televisión y en el cine, pero actualmente brilla gracias su papel de Joel en la serie de HBO Max “The Last Of Us”.

Sin embargo, antes de brillar en “The Last Of Us”, Pedro Pascal tuvo que realizar pequeñas participaciones en series como “Law & Order” o la recordada “Buffy, la cazavampiros”.

¿De qué trataba “Buffy, la cazavampiros”?

“Buffy Summers es una joven que ha sido elegida para enfrentarse a los vampiros, los demonios y otras fuerzas de la oscuridad. Para ello cuenta con la ayuda de sus amigos”, indica la sinopsis oficial de “Buffy, la cazavampiros”, una serie de televisión que estuvo al aire durante 7 temporadas desde 1997 hasta el 2003.

¿Cómo fue la participación de Pedro Pascal en “Buffy, la cazavampiros”?

La participación de Pedro Pascal en esta serie se dio en el año 1999. El actor chileno formó parte del primer episodio de la cuarta temporada de la serie, capítulo que se tituló “The Freshman”.



Foto: Buffy, la cazavampiros. Fuente: Twitter @showmundialshow

Allí Pascal interpretó a Eddie, un oven que Buffy conoce en la universidad y con quien entabla una buena relación. Sin embargo su buena relación dura poco tiempo porque Eddie desaparece al mismo día en manos de los vampiros del campus, que lo terminan convirtiendo en uno de ellos.

Pedro Pascal tenía en aquel entonces 24 años y se trató de una de sus primeras apariciones en televisión.

“Mi nombre era Eddie y era el primer episodio de la cuarta temporada de Buffy, y soy su primer amigo en la universidad. Al fin ella conoce a alguien amable y en la misma situación que ella. Desafortunadamente, soy convertido en un vampiro y Buffy se ve forzada a asesinar a su primer amigo universitario, o su primer nuevo amigo universitario”, aseguró Pedro Pascal en una entrevista cuando le preguntaron sobre su participación en “Buffy, la cazavampiros”.