Michelle Salas es una de las modelos e influencers más queridas de nuestro país. Varias marcas quieren trabajar con ella y eso la ha llevado a ser uno de los rostros más exitosos de todo México y de varias marcas internacionales.

Sin embargo, la fama mundial no ha influido en la hija de Luis Miguel, quien siempre comparte en sus redes sociales algún recuerdo o anécdota de cuando no trabajaba como modelo.

En esta oportunidad, la hija del Sol de México decidió compartir un pequeño video de cuando tenía 2 años y estaba de vacaciones en Acapulco.

“Mini Mich en el puerto de Acapulco en 1991. Hoy me encontré este video de VHS en mi álbum de recuerdos y me transporté tanto a ese momento! Celebremos siempre a ese niño que llevamos dentro. Forever 80’s baby”, escribió Michelle Salas en uno de sus posteos recientes de Instagram.

La joven modelo compartió este posteo en homenaje al reciente Día del Niño. Esta no es la primera vez que vemos en las redes sociales una foto de Michelle Salas cuando era pequeña, ya que su madre, Stephanie Salas ha compartido varias fotos de ella cuando era bebé en su perfil de Instagram.

Michelle y Stephanie Salas. Fuente: Instagram @stephaniesalasoficial

¿Stephanie Salas lanzará una autobiografía?

Recientemente comenzó a correr un rumor que asegura que Stephanie Salas lanzará una autobiografía, donde hablará de cómo conoció a Luis Miguel y cómo fue crear a Michelle Salas como una madre soltera.

“Yo creo que no hay nada que esconder en esta vida, lo que salga que salga y que no sea tampoco tan rebuscado. A lo mejor me brinca por ahí y pues que padre y si no pues qué importa”, aseguró Stephanie Salas.

Hasta el momento, Michelle Salas no ha dicho nada sobre la decisión de su madre de plasmar su historia en un libro, pero se cree que la versión de Salas será “más real y sincera” que la que se vio en la serie de Luis Miguel.