Minions: La revolución amarilla continúa en "Mi Villano Favorito 4"

Desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que la humanidad existiera, los Minions han sido maestros en causar estragos. Estas criaturas amarillas, conocidas por su peculiar manera de comunicarse y su torpeza, tienen una única misión en la vida: servir al villano más malvado que puedan encontrar. Sin embargo, su historial demuestra que a menudo generan más problemas de los que resuelven.

Desde su debut en 2010 con la primera entrega de "Mi Villano Favorito", estos secuases han capturado la atención global y se han convertido en un fenómeno de la cultura popular que trasciende dela pantalla.

Andrés Bustamante, quien presta su voz a Gru en el doblaje en español, reflexiona sobre el impacto inicial de la cinta: "En la primera película nadie sabía quién era Gru. Es decir, era un personaje que surgió en 2010. Me dijeron que el proyecto me iba a gustar, entré, y lo que me sorprendió fue el enorme éxito que tuvo. Fue algo novedoso, lo cual me satisface mucho. Y el reto de todas las secuelas es que siempre debe haber algo nuevo en la historia'", expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.

En "Mi Villano Favorito 4", que se estrena el próximo 27 de junio en México, Gru regresa como agente de la Liga Anti-Villanos junto a su esposa Lucy, sus tres hijas adoptivas y el nuevo integrante de la familia, Gru Jr. Esta adición no solo aumenta el caos en la vida de Gru, sino que promete traer cambios significativos a la dinámica familiar.

Andrea Legarreta, la voz en español de Lucy, comenta entusiasmada sobre su papel: "A mí sin duda me emocionó muchísimo tener la posibilidad de ser Lucy. Primero fui la rival, luego la novia, después la esposa y ahora la madre. Lo que está pasando en "Mi Villano Favorito 4" le va a fascinar a la gente porque hay un cambio y algo nuevo dentro de la familia. Se van a enamorar todos, se van a reír y se van a divertir'", destacó.

En esta nueva entrega, Gru y su familia se enfrentan a Maxime Le Mal y su novia, Valentina, obligándolos a cambiar de identidad y huir. Una vez más, los Minions demuestran su lealtad inquebrantable y su habilidad para convertir cualquier situación en una comedia de errores.

"Siempre hay algo nuevo que te presentan estas películas, aunque ya conozcas a los personajes principales", añadió Bustamante.

Los Minions, creados por Illumination Entertainment, son personajes ficticios de color amarillo con una forma cilíndrica, uno o dos ojos y un idioma propio, el Minionese, una mezcla humorística de varios idiomas como el francés, inglés, japonés, coreano, italiano, español y alemán.

Son aproximadamente 48 tipos distintos de minions y más de 10 mil en el universo de "Mi Villano Favorito".

La primera película centrada exclusivamente en los Minions recaudó más de $1,16 mil millones de dólares en taquilla y ha inspirado no solo secuelas sino también la creación de parques temáticos en Universal Studios alrededor del mundo, como Minion Park en Universal Studios Japan.

Su imagen está presente en una amplia variedad de productos y sus apariciones en eventos especiales y temporadas temáticas en Universal Studios son muy populares entre los visitantes.

En Minion Park, una sección dedicada en Universal Studios Japan, los visitantes pueden disfrutar de atracciones inspiradas en las películas, tiendas de souvenirs y delicias gastronómicas, todo con el característico toque amarillo de los Minions. Desde "Despicable Me: Minion Mayhem" hasta "Freeze Ray Sliders", las atracciones ofrecen una experiencia inmersiva donde los fans pueden vivir como Minions por un día.

Foto: Universal Pictures

"Mi villano favorito" logra taquilla de 20,4 mdd en 4 de julio

La nueva entrega encabezó la taquilla del 4 de julio en EU al recabar 20,4 millones de dólares.

La película de Universal e Illumination sobre un exsúpervillano domesticado obtuvo 47,6 millones de dólares en sus primeros dos días de estreno en EU, que se celebró el Día de la Independencia.

Se espera que el filme ascienda a 120 millones de dólares durante los cinco días del puente vacacional. La animación tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares.