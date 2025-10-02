El legendario músico brasileño Milton Nascimento, de 82 años, fue diagnosticado recientemente con demencia, reveló su familia.

Ganador de cinco Grammys, el artista padece "demencia corporal de Lewy", según contó su hijo, Augusto Nascimento, en una entrevista publicada este jueves por la revista Piauí.

El versátil guitarrista, coetáneo de otras leyendas brasileñas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, ya había sido diagnosticado con Parkinson hace un par de años.

A finales de marzo, "vi que mi padre presentaba un declive brusco en su cuadro cognitivo", relató Augusto a la publicación.

Una batería de exámenes permitió detectar que el autor de álbumes legendarios como "Clube de esquina" y "Minas" sufre demencia, una enfermedad neurodegenerativa que altera la memoria y el estado de ánimo.

¿Quién es Milton Nascimento?

Nascimento, conocido en todo el mundo por su falsete y sus colaboraciones con artistas como Carlos Santana, Peter Gabriel o Mercedes Sosa, permanece en su residencia en Rio de Janeiro, acompañado las 24 horas por enfermeras.

La demencia corporal de Lewy es una de las variantes más comunes de la enfermedad. El comediante Robin Williams la sufrió antes de quitarse la vida en 2014. Sus síntomas son parecidos a los del Parkinson.

Nascimento se retiró de los escenarios al cumplir 80 años, pero se mantenía activo en los estudios y fue nominado a los Grammy en 2025, por un disco en colaboración con la vocalista y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding.

rad