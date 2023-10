Mientras Daniela Parra baila en programa, su padre Héctor Parra vive audiencia

El actor Héctor Parra vivió una nueva audiencia este lunes dentro del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, al mismo tiempo que su hija Daniela Parra debutó en la televisión con el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”.

La finalidad de dicha audiencia fue para resolver la apelación de su caso, ya que fue condenado a 10 años de prisión en el mes de mayo, por el delito de corrupción de menores.

Al respecto, Daniela quien ha defendido a su padre e incluso ha vendido tamales para recaudar fondos para pagarles a los abogado adelantó que tuvieron un resultado favorecedor.

“Nos fue muy bien en la audiencia, la verdad es que no pude estar ahí, me hubiera encantado, pero estamos en esta onda. Mi abogada me habló muy contenta y me dijo que tienen de dos a tres días para contestarnos de todo lo que pasó hoy.

“Nosotros seguimos muy confiados en Dios, les diré qué pasa y si Dios quiere pronto veremos a nuestro papá aquí afuera”, expresó a través de una historia en redes sociales, mientras salía de un ensayo de baile.

¿Cómo le fue en el concurso de baile?

Al llegar al foro de Televisa, Daniela Parra confesó sentirse nerviosa, pero aún así estaba confiada de que tendría un buen desempeño con su pareja de baile: Rafa Nieves; hizo una coreografía del tema “Xt4sis” de Danna Paola y tuvo de calificación 4 de Emma Pulido, 6 de Roberto Mitsuko y 7 de Latin Lover.

“A mi papá se lo dedico, a mi papá que está viendo esto y que me ha echado porras desde el segundo uno que se enteró de todo esto y él lo sabe”, dijo Parra antes de bailar.

Después de su primer ensayo comentó que se sorprendió por todo el esfuerzo que requiere este show, además habló sobre la coincidencia de este reality con la audiencia de su padre.

“Me hace falta marcar más todo obviamente, no soy una bailarina profesional; todo pasa por algo y se está acomodando, que haya sido hoy también la audiencia en este momento lo tomo como una gran señal de que todo va a salir súper bien”, concluyó.

Isabel Madow, Dania Méndez, Medio metro, el Mago Frank, Barby Juárez, Roberto Carlo, Gabriela Goldsmith, Mariana Ávila, el Borrego Nava y Tefi Valenzuela son algunos de los participantes de la nueva temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”.

