Daniela Parra, hija de Héctor Parra, revela que ya hay fecha para la audiencia de apelación del actor

A través de un par de historias que publicó en sus redes sociales, Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, dio a conocer que ya hay fecha para la audiencia de apelación en el caso de su padre, quien fue condenado a 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores.

Fue el pasado mes de mayo cuando el histrión, después de dos años de investigaciones y de permanecer en el Reclusorio Oriente, recibió su sentencia; sin embargo, desde el primer momento, su equipo legal aseguró que recurrirían a todas las instancias legales para demostrar su presunta inocencia y conseguir su libertad.

Ahora, a poco más de cuatro meses de este suceso, Daniela reveló que será este lunes 2 de octubre cuando, de nueva cuenta, se enfrenten a un juez para determinar la situación legal de Parra: "El día de mañana nos dieron la audiencia para resolver la apelación de mi papá, que confiamos en que todo se va a resolver y va a salir como tiene que salir", dijo.





La joven se dijo confiada en que todo se resolverá a favor de su padre. Foto: Instagram

La joven también pidió a sus seguidores que se unan en oración para que, en este primer recurso,todo se resuelva a favor de su famoso padre, pues ella ni por un segundo ha dudado en que la justicia los asiste: "Les pido que nos tengan en sus pensamientos y que nos estén acompañando en este momento tan importante", dijo.

Daniela también dejó claro que, en el caso de que la resolución no fuera favorable, no se dará por vencida y continuará peleando hasta ver al actor fuera de las rejas: "No nos vamos a quedar con las manos cruzadas hasta que esto se solucione . Vamos a seguir peleando hasta que mi papá esté en libertad", agregó.





Daniela Parra debutará en televisión con un reality show

Hace unos días Daniela Parra fue captada a las afueras de Televisa y aunque en ese momento solo adelantó que estaba en pláticas para un proyecto, ahora confesó que debutará en la pantalla chica con el reality "Las estrellas bailan en Hoy".

Daniela se dijo sumamente agradecida por la oportunidad y la confianza que la producción del programa ha puesto en ella, sobre todo porque su participación significará un ingreso extra para cubrir los gastos legales de su padre, ya que desde que entró a prisión ella es la que se ha hecho cargo de cubrirlos.

"Estoy muy agradecida con el programa, con la producción, con todas las personas que formamos parte de este proyecto. Me tiene muy nerviosa, pero me gustan los retos y vamos a darle con todo".

