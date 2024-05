¿Qué pasa entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?, la pareja ya vive en casas separadas

El matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, y aunque ellos se dajaron ver juntos hace unos días, las versiones de que no se encuentran en su mejor momento como pareja y que incluso ya no viven juntos suenan cada vez con más fuerza.

Este 2024 comenzaba muy bien para Jennifer y Ben, pues JLo lanzó “This Is Me... Now”, su primer álbum en solitario en una década, y después de que en 2002, se anunciara su compromiso con el actor, a quien conoció durante el rodaje de la película “Gigli” (“Una relación peligrosa”) en 2001.

La pareja se separó un par de años después y dos décadas más tarde, “Bennifer”, como los apodó la prensa de los años 2000, estuviera de vuelta con una boda celebrada en 2022.

Todo parecía ir bien, sin embargo, la prensa internacional asegura que el matrimonio de la pareja no pasa por un buen momento, posaron juntos por última vez en el estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" hace tres meses.

Jennifer Lopez y Ben Affleck no viven juntos

Anoche, en la premier de la cinta "Atlas", Jennifer Lopez deslumbró en la alfombra roja, eso sí, lo hizo sola y usando su anillo de casada, mientras que su esposo de 51 fue captado saliendo del set de su nueva película.

TMZ asegura que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no viven juntos, pues mientras que el actor alquila un lugar en Brentwood, Jennifer se queda en la mansión de Bev Hills de 60 millones de dólares que compraron juntos.

Gran alboroto se armó cuando hace unos días Affleck fue fotografiado conduciendo sin su anillo de matrimonio, aunque se lo volvió a poner en el dedo al día siguiente.

El fin de semana viajaron juntos a Santa Mónica para mostrar su apoyo a Emme, la hija de J Lo, en un evento escolar, para después ser vistos cenando juntos en Los Ángeles y después dando un paseo y platicando.

Jennifer Lopez estuvo como invitada en "Jimmy Kimmel Live!", no habló del estado de su matrimonio, aunque sí de Ben Affleck al recordar cuando su ahora esposo le regaló un anillo durante su primera relación en 2004 antes de cancelar la boda.

