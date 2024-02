Las escenas románticas son comunes entre Jennifer Lopez y su esposo Ben Affleck, durante las alfombras rojas y los eventos suelen estar romanceando tomados de la mano, diciendo secretos al oído y claro, besándose cada que tienen oportunidad.

Los actores, que 54 y 51 años respectivamente están disfrutando al máximo su matrimonio, luego de que la vida les dio una segunda oportunidad y hace 20 años se quedaron muy cerca de llegar al altar.

Por ello, la pareja goza por lo alto cuando está en el mismo lugar, así ocurrió en la presentación de la cinta "This Is Me...Now: A Love Story", protagonizada por la propia cantante con cameos del propio Affleck, Sofía Vergara, Post Malone y Trevor Noah, entre otros, Lopez lo describe como su "proyecto más personal" hasta la fecha.

La cinta llega de la mano de This is Me... Now, una secuela del disco casi homónimo que compuso hace 20 años, cuando se enamoró del que en ese momenteo era el amor de su vida, el actor Ben Affleck.

"Escribí el álbum 'This Is Me... Then' en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo", explicó.

Las fotos delatan el amor entre Lopez y Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron de románticos en la alfombra roja de la presentación de la cinta, evento en donde la actriz habló sobre el potencial que que tiene su amor por Affleck en este proyecto.

"Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor", afirmó.

Los fotógrafos captaron cuando la pareja se besó en los labios, cuando Lopez lo miró con amor sin que Affleck se diera cuenta, también cuando la cantante lo sorprende con un beso en la mejilla, y cuando caminan de orgullosos de la mano ante la mirada de los presentes.

El disco es "una gran historia de amor", admite, con canciones como "Dear Ben pt.II" o "Greatest Love Story Never Told". Pero también es mucho más que eso.

"La idea de 'This is Me... Now' es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos 'podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello'. Pero en ese momento quizás estabas haciéndolo lo mejor que podías con lo que sabías", reflexiona.

"Esta es quien soy -continúa la intérprete, de 54 años-, he recogido algunas cicatrices en el camino, hay también hay cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora; he mostrado una parte de mí que nunca había mostrado", contó.

*Con información de EFE.

