Mente y tragedia de un detective brillante llega a tv

Nueva York.— Hace un par de meses, EL UNIVERSAL pudo recorrer los sets de filmación de una serie muy peculiar, no por el tema que trata, sino por cómo fue rodada pues para realizarla se adaptó un antiguo estadio de conciertos y arena deportiva en Nueva Jersey ahora llamado IZOD Center en el que estrellas como Bruce Springsteen reunieron a miles de personas, así como a fans de los New Jersey Nets y que ahora se ha reconvertido en un estudio gigante de grabación con múltiples sets. Ahí esperaba todo el equipo de Lincoln Rhyme, para entre toma y toma, contarle a los periodistas internacionales cómo es trabajar en un proyecto como éste.

Su protagonista, Russell Hornsby, quien interpreta al detective Lincoln Rhyme, nos habló de lo peculiar de este proyecto basado en la saga escrita por Jeffrey Deaver, del asesino en serie conocido como El coleccionista de huesos, quien aterrorizó más de una vez en la ciudad de Nueva York.

“Lincoln es un criminólogo y genio forense de la policía de Nueva York que en una desafortunada persecución de un criminal recurrente queda gravemente herido y nunca puede volver a moverse. Su vida es estar postrado en una cama hasta que sus excompañeros lo buscan con desesperación y lo convencen para que les ayude a resolver una serie de casos que sólo él puede descifrar para evitar más muertes en la ciudad. Como él no puede moverse, será una joven oficial de la policía neoyorquina, Amelia Sachs (Arielle Kebbel), quien ejecute los planes que Lincoln controla desde su casa”, explicó el actor con 20 años de experiencia en el teatro.

Para él, interpretar a este detective fue una oportunidad única, pues en televisión pocas veces se muestran personajes de acción que tengan tantas limitaciones físicas.

“En esta serie estamos dándole a la audiencia ambas cosas: ver cómo una persona, a pesar de su discapacidad, puede lograr hazañas increíbles al hacer equipo con alguien como Amelia, que se vuelve sus ojos, brazos y piernas y, por supuesto, el entretenimiento”, agregó el histrión, quien cree que otro gran punto de la serie es que se haya elegido a un afroamericano como protagonista de la policía que tiene muchos casos conocidos de trato violento hacia las personas afro.

“El aspecto de la brutalidad siempre va a estar ahí, la policía de este país siempre va a ir sobre las personas negras antes que nadie, pero lo que yo quiero cambiar es la percepción. La gente cree que las personas negras tenemos un don para la música y para ese tipo de artes pero en Lincoln Rhyme también vamos a ver a un personaje afroamericano que lo único que tiene es su mente. Y entonces la gente podrá decir, ‘nunca había visto a una persona negra que no se mueve, que su cuerpo no es el protagonista, sino que todo está en su inteligencia, en su cabeza’. Y eso me encanta porque queremos entretenerlos y hacerlos bailar, pero también hacerlos pensar”, reflexionó Hornsby.

Arielle Kebbel también habló de cómo preparó su papel de la oficial de la policía, Amelia Sachs.

“Para mí fue muy importante trabajar con mujeres tanto policías como detectives. Escuché desde cómo hacen la cena y cómo conviven con sus hijos, hasta cómo han visto morir a alguien y actuado en momentos difíciles. También me explicaron sus momentos de relajación. Ver escenas de crímenes y trabajar sobre ellas fue difícil pero muy útil. Quería ser una más de estos lugares y ver cómo los hombres y las mujeres trabajan en esas oficinas. Fui a varios precintos y en uno de ellos el sargento era una mujer y fue muy interesante ver cómo daba las órdenes a otros policías”, contó la actriz de Grand hotel y Fifty shades freed.

La primera temporada de 10 capítulos de Lincoln Rhyme se estrenará el lunes 18 de mayo a las 22:00 horas en AXN.