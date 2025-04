“Jamás me había metido a la cocina, mi padre es militar, así que ese tipo de cosas como meterme a la cocina no estaban permitidas”, comenta Memo Ríos, quien tomó la tabla de picar y la sartén recientemente en MasterChef Celebrity 2025.

El comediante relata que su paso por el reality culinario le permitió no sólo adquirir nuevas habilidades, sino cuestionar ideas arraigadas desde su niñez.

“Estar en MasterChef me abrió la puerta para aprender a cocinar; antes lavaba los platos, pero ahora por las mañanas ya me puedo hacer un omelette con salchicha y ayudar a mi esposa. Me sorprendió que no me sacaran en el primer programa”, expresa entre risas.

Ríos, quien se convirtió en el tercer eliminado del reality show de Aztca, también destacó el valor del humor como herramienta de conexión con los demás.

“En dos semanas me preparé no solo para la comida, sino para la comedia. Investigué muchos alimentos para que el ingrediente principal fuera el humor, y es increíble cómo a través del humor la gente conectó”, y añade que su interés por aprender es constante, incluso en la comedia.

Durante el episodio transmitido el 13 de abril, una observación de la chef Zahie Téllez hacia el participante generó reacciones en redes sociales, donde se le acusó de haber hecho un comentario despectivo. Aunque no se ha divulgado la frase completa, usuarios señalaron que la chef habría dicho que Memo Ríos “no tenía dignidad”. Ante las críticas, Téllez defendió su postura, pero no ofreció una disculpa pública.

Sobre esta situación, el comediante restó importancia a la controversia: “Al final, el show es el show, la tele es la tele, pero conozco a la chef y no pasa nada. Ella está en su papel, la gente busca hacer chisme donde no lo hay”.

En cambio, valoró los vínculos creados durante su participación.

“Hice muchos amigos en el programa, gente que me apoyó y que precisamente conectó conmigo a través del humor”.

Una de las principales razones para su participación, además de la exposición que ofrece el programa, es que este reality se trataba de un formato que, a diferencia de otros, no buscaba exponer la vida privada de los concursantes.

“No muestra ni quiere sacar la precariedad humana; al contrario, las cuatro generaciones nos unimos y nos entendimos”.