“Me cayó el cansancio así, de golpe”: Susana Alexander

Toda una vida en el escenario trabajando ininterrumpidamente ha hecho que la primera actriz Susana Alexander ya se sienta muy cansada, así que cuando termine la actual obra que protagoniza, Si te mueres… ¡te mato!, se desconectará del estrés que implica la farándula para darse un respiro.

“Me voy a descansar, no puedo más, no puedo más y no puedo más, tres veces póngalo por favor”, expresó con buen humor la artista en entrevista con EL UNIVERSAL dentro de su camerino en el Teatro Fernando Soler, del Centro Cultural Manolo Fábregas, donde se presenta esta comedia.

“Gracias a Dios ha sido un año muy trabajado, estoy muy cansada, me cayó el cansancio así de golpe, pero todo muy bien”.

Informó que estará todo octubre, noviembre y diciembre descansando, preparando su próxima obra que hará el año entrante.

Durante este último trimestre de 2023 se irá de viaje a Kansas City, EU, a ver a su hijo Julián Zugazagoitia, y de ahí se trasladará a Washington a ver a su mejor amiga.

“Ahí voy a estar leyendo mis novelas, mi felicidad es estar sentada en un lugar silencioso leyendo mi novela y una taza de café o té, eso es todo, paz y serenidad”, dijo.

“Este ha sido un gran año, empecé (a trabajar) en febrero y no he parado, gracias a Dios, para el próximo también tengo un proyecto de televisión, una telenovela, vamos a ver si se hace”.

El montaje producido por Guillermo Wiechers en el que comparte escena con Azela Robinson tiene como propósito divertir al público, afirmó la estrella de 80 años.

“Para mí significa mucho trabajo y una gran satisfacción, la obra es bellísima, la gente la disfruta enormemente, hace un año empezamos a ensayar y jamás pensamos que duraría tanto”.

Esta puesta en escena ganó tres premios Bravo: a Obra de teatro, y Actriz para ambas artistas.

“Nos dio mucha satisfacción porque no nos habían pelado los otros, pero los Bravo sí”, comentó Alexander.

¿Qué tiene en su camerino?

Susana es disciplinada y puntual, por lo general una hora antes de dar función se encierra para concentrarse y entrar en personaje.

“Siempre tengo una cafetera, así vienen mis compañeros, me gusta que me vengan a saludar”.