Mayela Laguna revela detalles del alcoholismo y la violencia de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán está harta de decir verdades a medias sobre la familia Guzmán Pinal, la guerra se ha desatado luego de las recientes declaraciones del hijo de Silvia Pinal a una revista, en donde tachó de adicta a Laguna y dijo que aunque el pequeño Apolo no sea su hijo, estaría dispuesto a adoptarlo.

La polémica inició cuando hace unos meses Luis Enrique Guzmán comunicó a la opinión pública que el niño de cuatro años Apolo, no era su hijo, pues una prueba de ADN así lo confirmaba; Mayela asegura que dicha prueba es “chafa”, por lo que ya emprendió acciones legales en contra del proceso de desconocimiento de paternidad.

Luis Enrique, quien en medio del escándalo compartió en redes videos tocando la guitarra, ha quedado muy mal parado después de lo que Laguna declaró en el programa de Ana María Alvarado, donde habló de las adicciones graves que padece el hijo de Enrique Guzmán, y detalló un episodio de violencia de la que fue víctima cuando aún vivían juntos.

Mayela Laguna le saca los trapitos al sol a Luis Enrique

Entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna han ocurrido muchos encuentros y desencuentros, incluido un robo a Silvia Pinal; en el pasado se separaron y se reconciliaron en varias ocasiones, ambos han reconocido públicamente sus problemas con las drogas y también que han vivido como pareja episodios violentos, sin embargo, a raíz de que el hermano de Silvia Pinal desconociera como su hijo a Apolo, la guerra entre ambos se ha tornado más intensa.

En una charla con Ana María Alvarado, Mayela confesó tener miedo porque la familia Guzmán Pinal “desaparece gente y a mí me consta, para ellos sería muy fácil que yo ya no apareciera”; ella y Luis Enrique ya no están juntos desde hace un año ocho meses, pero durante los años que vivió con él se dio cuenta de muchas cosas que ocurren en la familia, una de ellas las fuertes adicciones de Luis Enrique, quien asegura, consume drogas desde los 13 años, casi diario está borracho y teme que actualmente nadie lo esté cuidando mientras bebe.

Detalló que ella lo cuidaba de que “no se muriera” todo vomitado, al igual que a Alejandra Guzmán, pues él es “más alcohólico que drogadicto”.

“Claro que sí, se metía de todo, lo vio toda su familia, su familia que ahorita lo defiende sabe que es un drogadicto”, asegura, y admite que antes de que Apolo naciera ambos se llegaron a drogar juntos, pero ella ya está rehabilitada y hace mucho que no se droga, afirmó.

Además de la violencia psicológica de la que asegura ha sido víctima por varios integrantes de la familia Guzmán, Mayela afirma que también ha sido víctima de violencia física, producto del alcoholismo de Luis Enrique.

"El pómulo me lo fracturó en cinco pedazos, de una patada; también hay video de eso, tengo testigos, yo no hablo por hablar; ese golpe fue el más fuerte, se ponía muy agresivo ya cuando estaba borracho, era insoportable, toda esa familia es de que empiezan a tomar y todo es jajaja, luego lloran y luego a los golpes", reveló.

