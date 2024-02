Mayela Laguna asegura que no dejará que la familia Pinal vuelva a ver a su hijo Apolo

Mayela Laguna se encuentra muy molesta por los dichos de su expareja, Luis Enrique Guzmán, quien la semana pasada sugirió que la enfermedad por la que Apolo fue hospitalizado pudo ser propiciada por su madre, para que el menor no pudiera presentarse a la prueba de ADN que demostraría si existe un vínculo consanguíneo entre ellos, por lo que ya aseguró a la prensa que no permitirá que la familia Pinal vuelva a ver al pequeño.

Los problemas entre Laguna y la familia Pinal no parecieran llegar a su final, pues la hospitalización de Apolo por contraer un rotavirus, ha complicado más la ya ríspida relación que existe entre Mayela y su ex, el hijo de doña Silvia Pinal.

El menor ingresó al hospital el viernes 16 de febrero, luego de que presentase desmayos y vómitos persistentes, de hecho, cuando entró al centro médico, sufrió una serie de convulsiones, por lo que fue atendido de urgencia.

El alta de Apolo se complicó, debido a que los rotavirus, son un tipo de virus que se contrae vía nasal y la única manera de que su cuerpo desechase al agente patógeno era a través de las heces fecales, por lo que, cada que el pequeño evacuaba, sus deshechos tenían que ser puestos bajo observación.

Su ingreso coincidió con la fecha en que él y Luis Enrique tenían que ser sometidos a la prueba de ADN y, por obvias razones, Apolo no pude ser sometido a ella.

Durante la estancia de Apolo en el hospital, Mayela fue la única que lo acompañó, pues como contó a "Venga la alegría", hace unos días, Luis Enrique no quiso ir a visitarlo y se limitó a comunicarse con la madre del menor vía correo electrónico.

Sin embargo, fue la propia Laguna que reconoció que Guzmán Pinal sería quien cubriría los gastos médicos que su hijo requirió antes de poder abandonar el hospital, el pasado jueves 22 de febrero.

Y aunque, en ese momento, parecía que la expareja estaba comunicándose civilizadamente, la presencia de Luis Enrique en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) causó revuelo, pues no obstando que Apolo no podía acudir a la prueba, él arribó a las instalaciones del recinto, dando a entender que Mayela había enfermado a su propio hijo para ralentizar el proceso, asegurando que él no es el padre biológico del menor.

"El niño es inocente, aquí hay alguien que no es inocente y que se ha valido de la mentira, todo es mentira, todo es una mentira de esta señora, todo, empezando con lo que el niño es mío (y) quiere saltarse la prueba", destacó frente a los medios de comunicación.

Pero, aunado a esto, Efigenia Ramos, una de las personas de mayor confianza de la familia Pinal, dijo a "Ventaneando" que el hospital le hizo llegar el historial médico de Apolo, pues ella fue quien se encargó de acudir a pagar la cuenta, en el que se precisa que el pequeño pudo abandonar las instalaciones del centro de salud desde el miércoles en la mañana, pero Laguna pidió que su estancia se extendiera.

De ese modo, comenzó a circular la versión de que Mayela trataba de evitar la prueba de ADN por temor a que los resultados arrojaran que Luis Enrique no es padre de Apolo.

Ahora, Laguna cuenta a "Venga a la alegría" que ya tomó cartas en el asunto y, además de que no permitirá que la familia paterna de su hijo trate con el más, demandará al hospital por entregar información confidencial a Ramos, que a pesar de estar encargada de saldar la cuenta, no tiene ningún tipo de parentesco con su hijo.

"Existen las leyes, existen instituciones que me van a ayudar porque esto no se va a quedar así. Estoy muy enojada de calumnias, yo no sé como le hizo Efigenia para que le dieran eso y yo creo que el hospital debe estar muy arrepentido porque no sabían que lo iba a sacar en un programa de Televisión", precisó.

"Dieron datos muy sensibles de mi hijo, ella no tiene por qué salir a hablar de mi hijo, ya que ella no es su mamá, ella no es su papá, ella no es nada de él, que mientan (diciendo) que enfermé a mi hijo, que me hice idiota para no ir a la prueba, cuando había un justificante que ya les había llegado por parte del juez seguramente, que todo me lo volteen, ya no lo voy a permitir", destacó.

De esta manera, aseguró que luchará por quitarle la patria potestad de su hijo a Guzmán Pinal, como consecuencia de sus más recientes acciones:

"Nadie de esa familia vuelve a ver a mi hijo", puntualizó.

