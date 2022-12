Maya Zapata recibe fuertes críticas por promover "Poder Prieto" con filtros de Instagram

A la par de su exitosa carrera como actriz, Maya Zapata también se ha sumado a diferentes causas sociales, una de ellas es "Poder prieto", un movimiento impulsado por el también actor Tenoch Huerta, con el que se pretenden dar visibilidad a los intérpretes que son discriminados por su color de piel.

Para celebrar las pasadas fiestas navideñas y como parte de una campaña en pro de esta causa, la protagonista de "Selena" compartió un video en el que, junto con otros colegas, ironiza sobre desear una "blanca Navidad", pero lo que realmente llamó la atención fueron los comentarios de los usuarios, quienes lejos de celebrar el mensaje resaltaron un pequeño detalle en la grabaciòn de Zapata.

Y es que muchos aseguraron que la actriz abusó de los filtros que ofrecen las redes sociales para cambiar tu imagen y que incluso se veía mucho más blanca de lo que en realidad es.Esto ocasionó que las críticas comenzaran a lloverle y hasta algunos la señalaron de "acomplejada".

"Tan blanca como tus filtros de Instagram", "Un filtro más y purificas agua", "Tan blanca como tu flash", "Tan blanca como quieres verte", "Tan blanca como el filtro que usaste", "Qué vieja tan ridícula y traumada", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Otros, no vieron con buenos ojos el mensaje del movimiento, pues aseguran que incitan al odio y lejos de dignificar se cuelgan de algo como el color de la piel para victimizarse: "Tanto se quejan y no los veo hablar en náhuatl y vivir en lugares populares", "Lástima que echan mucho resentimiento con su mensaje", "Deben ir a terapia", "Están bien chistosos", "tienen problemas, yo soy prieto y no lo sufro",

Hasta el momento la actriz no ha respondido a los señalamientos en su contra; sin embargo, anteriormenete Maya ya había negado que utilice los filtros, el maquillaje o cualquier otra herramienta para "blanquearse".

