Maya Nazor reacciona de particular manera ante quienes le preguntan por Santa Fe Klan

Maya Nazor no ha querido revelar qué fue lo que en verdad llevó a que su relación con Santa Fe Klan terminara definitivamente. En su momento se habló mucho del tema y hasta la acusaron de ser una “aprovechada”. Sin embargo, ella aclaró que no hay nada más lejos de esa afirmación y que lo único que pretende es “ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo”.

Incluso, Maya Nazor explicó varias veces que “yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise”. Asimismo expresó que mantiene una buena relación con el padre de su hijo por el bien del niño.



Hace un tiempo sostuvo que junto a Santa Fe Klan seguirán “siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”. De esta manera, dejaba en claro que cuando él decidió dejarla “nada más nos separamos como pareja”. Sin embargo, ya ha pasado bastante tiempo desde que se separaron y tal vez por ello se entienda su particular manera de reaccionar cada vez que le preguntan por él.

Esta es la reacción de Maya Nazor cuando le preguntan por Santa Fe Klan

Naya Nazor realizó hace unos días una transmisión en directo en sus redes sociales. Desde allí respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores y hasta llegó a mostrar sus tatuajes, incluyendo el que se hizo en honor a su ex. Fue ahí cuando aprovechó la oportunidad para explicar qué es lo que siente cada vez que le preguntan por él.



Desde su cuenta de TikTok Maya Nazor confesó que “sólo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis tiktoks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”.