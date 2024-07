Mauricio Ochmann comparte un mensaje emotivo para José Eduardo Derbez por el nacimiento de Tessa

La llegada de Tessa, la primera hija del actor José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay, ha sido uno de los acontecimientos más esperados por sus allegados, quienes no han parado de felicitar a los nuevos padres. Entre ellos se encuentra Mauricio Ochmann, expareja de Aislinn Derbez, que envió un emotivo mensaje a su excuñado por esta nueva etapa que inicia.

Ochmann tuvo un encuentro reciente con la prensa donde fue cuestionado sobre la nueva integrante de la familia, pues recordemos que a pesar de su separación de Aislinn, mantiene una relación cercana con ellos por su hija en común, Kailani. "Yo lo que le diría (a José Eduardo) es que disfrute cada momento al máximo", le aconsejó la protagonista de “El Chema”.

Aunque no ha tenido oportunidad de hablar directamente con José Eduardo, Mauricio expresó que le ha enviado mensajes a través de los medios de comunicación: "No le he escrito, pero ya le he mandado mensajes a través de varios compañeros de ustedes, que muchas felicidades, que va a entrar o ya entró en una de las experiencias, en mi caso, más bonitas, que es la paternidad, que yo la atesoro muchísimo y le deseo que le vaya increíble y lo viva pleno", añadió.

Hasta el momento, José Eduardo no ha dado declaraciones públicas sobre los buenos deseos de Mauricio.

Mauricio Ochmann estuvo ausente en el baby shower de Tessa

Los festejos para la futura llegada de Tessa meses atrás estuvieron envueltos en polémica, ya que hubo celebraciones separadas para los padres de José Eduardo, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Sin embargo, Mauricio brilló por su ausencia en ambos eventos. Posteriormente, frente a los medios, expresó su felicidad por José Eduardo y toda la familia: "José Eduardo, ¡felicidades! Aprovecho las cámaras para decirte que vas a entrar en la mejor etapa de tu vida, y que disfrutes muchísimo la paternidad porque sin duda es algo que yo disfruto mucho. Felicidades a los dos y bienvenida, Tessa".

José Eduardo y Paola Dalay nombrarán a su primera hija como Tessa. Foto: Instagram