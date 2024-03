Mauricio Martínez sobre su disco "Live en NYC": "Siempre seré un eterno optimista"

A Mauricio Martínez las circunstancias difíciles no lo aquejan. El actor mexicano que ha triunfado en Estados Unidos, asegura que mucho de su recorrido, hasta ser el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, ha sido gracias a su mentalidad positiva, así como la perseverancia y respeto que tiene hacia su carrera artística y hacia sí mismo.

En su vida, acepta, han habido tropiezos, duras rachas de salud y hasta polémicas, pero su nombre destaca sobre todo por los logros actorales y musicales que ha conseguido. Un ejemplo de ello fue su presentación en solitario en el cabaret 5 '11, Based In NYC, de la Ciudad de Nueva York, donde se presentó en marzo del 2023, para interpretar en vivo algunos de los temas más exitosos de los musicales de Broadway.

De ese espectáculo surgió su nuevo disco "Live en NYC", producido por él y Robbie Rozelle, en el que hace honor, con cada canción a cada uno de sus cimientos en el plano personal y profesional.

"Al día siguiente (de la presentación) recibí una gran crítica en la cual decían que el show merecía ser grabado como un disco. Así que decidí hacerle caso a esa crítica y organizamos todo para hacer dos conciertos más y grabarlos", cuenta Martínez en entrevista con EL UNIVERSAL.









"Es un gran homenaje a lo mejor de Broadway, hecho con todo el amor, y todo el respeto, en donde podrán escuchar temas de los mejores compositores de teatro musical como Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim y Lin Manuel Miranda", detalla.

12 temas musicales (incluidos 2 medleys) y 9 tracks conforman el álbum que fue lanzado en febrero de este año, en algo que Mauricio define como su propia "plática entre canciones", con un toque muy personal.

Por ejemplo, "Latin Medley", lo define con la palabra historia, pues desde el extranjero él ha recibido la responsabilidad de representar a la comunidad latina; "Villan Medley", le recuerda a las telenovelas en las que participó durante su camino en México, como "Atrevete a soñar" y "La mujer del vendaval".

Pero probablemente una de las canciones que más significado tiene para él es "Music Of The Night", que le le dedica a su mamá, por eso la interpreta en español. "Mi canción por ti será verdad", dice el tema del popular musical de 1986 "El fantasma de la ópera".

"Creo que cobra un sentido distinto en estos tiempos en los que estamos tan divididos como sociedad y en el mundo en general. Siempre seré un eterno optimista y escojo ver el vaso, siempre, medio lleno, en lugar de verlo medio vacío", señala.

En el disco hace dueto con tres personalidades que, como él, confluyen en la música y la actuación: Ana Villafañe, Linedy Genao y la drag queen y cantante Alexis Michelle, con quien interpreta el tema "Eres una mujer".

"Todos son temas que ya había interpretado con anterioridad, ya sea alguna audición, concierto o interpretando el personaje en escena. Decidí invitar a Alexis Michelle de RuPaul’s Drag Race porque no sólo soy su fan, sino también su amigo".

Con esta producción el cantante de 45 años de edad quiere reforzar la visión que el mundo tiene acerca de su talento y seguir inspirando a nuevas generaciones para que luchen por sus sueños.

"Eso es algo en lo que realmente no pensaba hace poco, pero últimamente me he tomado mucho más en serio. Tal vez sea por mi edad, o por este instinto paternal que tiene que ver con la etapa en la que estoy en mi vida y en mi carrera. Sé lo difícil que es abrirse camino y destacar en un mundo tan competido como el que escogí como mi profesión. y sé lo importante que es tener figuras que te inspiran y que te recuerden que si se pueden cumplir tus sueños, si trabajas duro y no quitas el dedo del renglón", finalizó.

