“Proceso contra Berumen sigue abierto”: Mauricio Martínez

Frustrado. Así es como el cantante Mauricio Martínez se sintió después de que ver las fotografías del bautizo del hijo de Carlos Rivera al que acudió el productor musical Antonio Berumen.

En marzo de 2022 Martínez denunció a Berumen de acoso sexual y aunque su caso prescribió, consiguió el testimonio de otros 37 hombres que habían sido abusados, diez de los cuales iniciaron proceso legal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hace unos días y casi tres años de su denuncia, el actor usó sus redes sociales para cuestionar que el cantante Carlos Rivera incluyera a Berumen en su lista de invitados.

“Es importante recalcar que el proceso sigue abierto, se atrasó mucho después de que el juez de la audiencia de César (una de las víctimas), el año pasado se sordeara y dijera que no había elementos bajo contextos de revictimización. Yo espero dar noticias en el próximo mes pero no se ha descansado en este proceso”, afirma el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Indignado por el hecho, el cantante reflexiona acerca de la comunidad artística que, pese a su denuncia y las de muchos otros ciudadanos, ignora las acusaciones que existen contra el productor y permite la convivencia con los implicados.

“Que un presunto abusador esté como si nada en un evento social cuando las denuncias que existen en su contra se conocen públicamente, llama mucho la atención. Yo quiero que me digan qué hace ahí, por qué está ahí, de quién es amigo”.

Aunque ni Rivera ni su esposa, la actriz Cynthia Rodríguez, se han acercado a él, a través de su publicación en X invitó a no invisibilizar esos comportamientos.

Mientras tanto él continúa su carrera musical. El 2 de febrero estrena el disco “Live in New York City”, producto de su presentación el año pasado en el 54 Below de Nueva York, donde interpretó temas de musicales de Broadway como “El fantasma de la ópera”.

“?Me preparé muchísimo, bendito teatro que me ha dado la formación y técnica de ser estudioso”, detalla.