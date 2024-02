“Hay que seguir alzando la voz”: Mauricio Martínez

A Mauricio Martínez no le importa haberse convertido en una persona controversial, si ese es el precio por defender sus ideas e inspirar.

El actor mexicano de 45 años de edad ha abierto conversaciones en torno al acoso sexual, la salud mental e incluso la política y los medios de comunicación desde que decidió usar su cuenta de X (Twitter) como un vehículo de denuncia.

“El público no está acostumbrado a que un artista haga eso, sobre todo un artista que ya no vive en México, pero sigo siendo mexicano y sigo votando, mi familia está acá, no porque viva fuera dejo de ser mexicano”, reclama en entrevista.

En 2015 Martínez se mudó a Nueva York en busca de mejores oportunidades actorales, hoy es el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, pero eso no lo ha distraído de las problemáticas sociales, sobre todo en México.

En 2022 hizo una denuncia de acoso sexual contra el productor musical Antonio Berumen, un caso que aún sigue abierto y al que se han sumado más de 30 hombres que también han denunciado a la misma persona.

“Ha sido muy enriquecedor ir descubriendo junto con los medios (de comunicación) cómo hablar de temas así, cómo educarnos juntos y contar estas cosas para que la gente que lo ve también aprenda y sepa pedir ayuda y distinguir cuando algo no debe de pasarles”, destaca.

Hace dos semanas señaló a un par de programas de televisión por haber tratado el tema acerca del delito sexual con “falta de seriedad”, sin embargo asegura que eso no lo desanima en su lucha.

“Le tengo fe a México, pero tenemos que ser valientes y seguir alzando la voz. Entendí que ya si una televisora me apoya o no, ya no se trata de mí y no importa”.

Esa actitud, asegura, la ganó al trabajar en su salud mental, mientras vencía al cáncer de próstata cuatro veces.

“No le ganas al cáncer sin haber pasado por una depresión o ansiedad, pero en la cultura de la que somos no estamos acostumbrados a decirlo, siendo hombre menos, somos un país de machos en el que el hombre no se queja. Pero hacer catarsis acerca de todo ello es parte de la madurez personal que lo ha llevado al éxito y en su país natal, también hay gente que ha reconocido esa valentía y el esfuerzo profesional que ha hecho por superarse.

El martes pasado fue el invitado especial del concierto único en homenaje a los 34 años del musical ¡Qué plantón!

“Es una obra que marcó mi vida, la vi cuando tenía 10 años y me inspiró mucho, por eso es como un cierre de círculo de ese niño que soñaba con hacer esto y 30 años después cierra el show en un lugar como el Auditorio Nacional. Me doy cuenta de que la formación que tuve aquí me dio las tablas para poder llegar a donde estoy hoy”.