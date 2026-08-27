Durante años, Mauricio Martínez persiguió la idea de que el éxito exige siempre un poco más: otro personaje, otro escenario, otra oportunidad.

La disciplina y la terquedad lo llevaron de México a Nueva York y, finalmente, a Broadway, donde se convirtió en uno de los pocos actores mexicanos que han logrado protagonizar un musical.

Pero cinco diagnósticos de cáncer también lo obligaron a entender que ningún sueño, ni siquiera aquel por el que había construido toda su vida, podía valer más que él.

“Por exigirme tanto a veces en el pasado lastimaba mi cuerpo, lastimaba hasta mi salud mental por estar siempre obsesionado con la carrera, hasta que dije: ‘Mi sueño no me va a matar’. Porque si no tengo vida, si no tengo salud, pues no va a haber sueño. ¿Con quién lo comparto? ¿Para qué lo hago?”, cuenta el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

A los 48 años, su definición del éxito no es la misma de cuando apareció en el reality Operación Triunfo México a los 23, ni aquella que perseguía cuando consiguió llegar a Broadway.

La enfermedad, reconoce, transformó incluso su manera de cantar, actuar, bailar y construir personajes, pero también modificó la forma en que enfrenta los tropiezos de una carrera en la que durante mucho tiempo sintió que no podía detenerse.

[Publicidad]

El actor originario de Monterrey ha enfrentado el cáncer de vejiga en cinco ocasiones, la más reciente en 2025. Mirar repetidamente la posibilidad de morir, dice, terminó por modificar su relación con el tiempo y con una profesión que antes ocupaba prácticamente todos los espacios de su vida.

“Al tener tantos diagnósticos de cáncer y ver la muerte tan de cerca tantas veces, pues sí me cambia la vida, la manera de verla, de saborear las cosas y, en mi profesión, también me cambia la manera de interpretar, de sentir una canción, de escuchar la música, de bailar, de actuar, de explorar un personaje.

“Es un antes y un después, porque pude ya no haber estado aquí y, sin embargo, aquí sigo por algo. Si Dios, el universo y la vida insisten en que siga yo aquí, pues más me vale hacer que valga la pena”.

[Publicidad]

Una vida lejos de México

Mauricio dejó México para desarrollar una carrera en Estados Unidos, sobrevivió profesionalmente a la pandemia y después a la huelga de actores en 2023 que paralizó buena parte de la industria estadounidense.

Al sumar esos periodos con el regreso del cáncer, calcula que vivió cerca de cinco años en los que prácticamente no pudo trabajar.

El filme aborda la vida de un mexicano que emigra a EU. Foto: Ross Boothe

Ahora esa experiencia personal se cruza con Fabián, el personaje con el que protagoniza Brotherhood: A Cinematic Musical, película escrita y dirigida por Ross Boothe que llegará a salas estadounidenses en octubre y a México en noviembre.

[Publicidad]

En la historia, explica Mauricio, interpreta a un mexicano que abandonó su país debido a la violencia y lleva más de una década esperando la resolución de su solicitud de asilo en EU.

“Yo tuve que reconstruirme en un país que no es el mío, en otra cultura y sobrevivir. Cuando no te queda de otra más que sobrevivir te sale algo creativo y te las arreglas. Te vuelves el propio director, productor, editor, escritor, todo de tu vida”.

Aunque las circunstancias que llevaron a Fabián y a Mauricio a Estados Unidos son distintas, pues el actor llegó con trabajo, visas laborales y actualmente es residente, encontró al personaje en aquello que ambos dejaron atrás: su idioma, sus costumbres, la familia y la necesidad de aprender a vivir en un país ajeno.

[Publicidad]

Ante las deportaciones y el endurecimiento del discurso contra los migrantes, asegura haber visto sus consecuencias entre personas de su círculo cercano.

“Se habla muy mal de nosotros en los últimos años y yo creo que sin los mexicanos Estados Unidos no sería el país que es, porque somos la mano realmente obrera que mueve al país. Si hacemos eso hoy, un día sin mexicanos, su economía se detiene”.

En 2017, Martínez debutó en Broadway con On Your Feet!, donde interpretó al productor Emilio Estefan, y se convirtió entonces en el quinto actor mexicano en protagonizar un musical en ese circuito.

[Publicidad]

El actor reconoce que lo que le preocupa es que tuvieron que pasar nueve años para volver a ver a otra compatriota (Melissa Barrera) encabezando una producción.

“Es demasiado tiempo, sobre todo siendo países vecinos. Si te preguntas por canadienses, hay muchísimos, a cada rato protagonizan, pero mexicanos no”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.