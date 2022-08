La noche de este domingo dio inicio la segunda temporada de “MaterChef Celebrity” y la figura que salió a relucir en el primer programa fue el excrítico de “La Academia”, Arturo López Gavito.

Aunque en el reality de canto él era el encargado de calificar el desempeño de los participantes, en esta ocasión los papeles se invirtieron y ahora es juzgado por los platillos que realiza. Aunque muchos estaban a la expectativa de si el productor musical podría o no aguantar los comentarios, él mismo se dijo abierto y dispuesto a aprender de la crítica.

Durante los momentos que recibía sus críticas, Gavito escuchó cada palabra atentamente, pero tuvo que poner a prueba su tolerancia cuando le tocó hacer equipo con el actor Julio Camejo, quien tiene una personalidad totalmente opuesta a la de él, lo que le causó varios problemas y corajes al excrítico: “Te sentí nervioso porque te sacaron de tu zona de equilibrio”, le dijo la chef Betty a Arturo una vez que pasaron al frente a que los jueces probaran su plato.

El participante respondió que este reto fue el más difícil en su carrera; sin embargo, al final la colaboración le pareció muy interesante, eso sí terminó por sacarlo de sus casillas: “Fue desquiciante, una locura, pero que te rompan literalmente tu estructura mental el día de tu primera cocinada rompe totalmente con los paradigmas y con mi orden mental”, expresó Gavito con un tono de molestia.

Pero no fue el único encontronazo que Gavito tuvo a lo largo del programa, también se enfrentó a Macky durante el reto en equipo, pues la atleta no siguió sus indicaciones a pesar de que él era el capitán: “Yo soy el capitán, si el chef te dice algo vienes y me lo consultas inmediatamente”.

Gavito : "Si el chef Joserra les da una indicación la consultan primero conmigo, yo soy el capitán" #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/1uo5fbZZ99 — Cris Valdés  (@CrisValdesz) August 22, 2022

Gavito dando a respetar su lugar como capitán sin llegar a ser irrespetuoso es lo mejor#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/AaDkH7QRoV — Elio (@eliovz0z) August 22, 2022

La primera participación de Gavito trascendió en redes sociales, donde sus fans ya lo bautizaron como el “Chef de hierro”, además de que ya se ha convertido como uno de los favoritos para ganar la competencia.

