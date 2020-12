Mark Hamill defiende el final de "The Mandalorian"

La segunda temporada de "The Mandalorian" ha sido una vorágine de sorpresas para los fans, que van desde la revelación del verdadero nombre de Baby Yoda y su pasado a la aparición de icónicos personajes de Star Wars como Ahsoka Tano, Bo-Katan o Boba Fett. Sin embargo, ha sido el final del episodio 16 lo que ha dividido a los fans. Ahora, Mark Hamill ha salido en defensa del desenlace.

Poco después de vencer en combate singular a Moff Gideon, arrebatarle el Darksaber y salvar a Grogu, Mando y su grupo de renegados queda atrapado en la sala de control de una nave imperial, solo para que un legendario Maestro Jedi acuda en su ayuda. Se trata por supuesto de Luke Skywalker, o al menos la recreación digital del mismo, ya que se usó CGI para recrear el rostro joven de Mark Hamill.

Se trata de un momento épico en la historia de Star Wars, que significa que el pequeño y poderoso Baby Yoda va a comenzar su entrenamiento con el Maestro Skywalker. El problema aquí, lo que ha dividido al fandom, ha sido la decisión de los creadores de The Mandalorian de recrear digitalmente a Luke, en lugar de convocar a otro actor para el papel como por ejemplo Sebastian Stan, el Soldado de Invierno del Universo Marvel, que era el favorito de los fans.

Pero polémicas aparte sobre lo bien (o mal) que está hecho Luke en la serie, Hamill ha explicado que el auténtico logro ha sido mantener en secreto su participación en "The Mandalorian" durante más de un año, ya que, aunque se usó un doble de cuerpo para las secuencias de acción, él prestó de nuevo su voz al Jedi.

"El hecho de que hayamos podido mantener mi participación en secreto durante más de un año sin filtraciones es poco menos que un milagro", escribió el actor en un tuit poco después del estreno del último episodio. "¡Un verdadero triunfo para los que odian los spoilers en todas sus formas!".



The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 19, 2020