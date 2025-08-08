Los últimos meses han sido complicados para Marisela, quien ha atravesado varios procesos médicos y recientemente presentó un retroceso en su salud.

A principios de este año, la cantante canceló un concierto en Acapulco debido a una cirugía. Aunque no ofreció detalles sobre la intervención, tranquilizó a sus seguidores asegurando que la operación fue exitosa.

Sin embargo, tiempo después, el 17 de julio, se dio a conocer mediante un comunicado en redes sociales que la "Dama de hierro" había sido diagnosticada con neumonía y comenzó un tratamiento inmediato. A pesar de que logró regresar a los escenarios y continuar con sus proyectos, la exigencia física afectó su recuperación.

Recaída en la salud de Marisela

Esta semana, a través de su cuenta de Instagram, se anunció un retroceso en su estado:“Lamentablemente, debido a no guardar el reposo necesario para el cuidado de esta enfermedad, hace dos días presentó una recaída.”

Se mencionó que Marisela se encuentra estable, pero el equipo médico recomendó reposo absoluto, motivo por el cual se pospusieron los conciertos programados para este fin de semana en el Celebrity Theatre de Phoenix y el Pala Casino de California.

Finalmente, agradecieron la comprensión de sus seguidores y expresaron su esperanza de que pronto pueda recuperarse para continuar con el Tour Empoderada 2025.

¿Qué es la neumonía?

Según la Clínica Mayo, la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones, los cuales pueden llenarse de líquido o pus, generando síntomas como flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. La gravedad varía y puede ser causada por virus, bacterias u hongos.

Los síntomas suelen parecerse a los de un resfriado prolongado e incluyen fatiga, dolor en el pecho, cambios en la percepción mental (especialmente en adultos mayores), náuseas, vómitos y diarrea.