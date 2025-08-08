Más Información

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

El escritor Miguel Sabido es reconocido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa

Desigualdad social, a la baja

Desigualdad social, a la baja

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

Los últimos meses han sido complicados para , quien ha atravesado varios procesos médicos y recientemente presentó un retroceso en su salud.

A principios de este año, la cantante canceló un concierto en Acapulco debido a una cirugía. Aunque no ofreció detalles sobre la intervención, tranquilizó a sus seguidores asegurando que la operación fue exitosa.

Sin embargo, tiempo después, el 17 de julio, se dio a conocer mediante un comunicado en redes sociales que la "Dama de hierro" había sido diagnosticada con neumonía y comenzó un tratamiento inmediato. A pesar de que logró regresar a los escenarios y continuar con sus proyectos, la exigencia física afectó su recuperación.

Lee también:

Recaída en la salud de Marisela

Esta semana, a través de su cuenta de Instagram, se anunció un retroceso en su estado:“Lamentablemente, debido a no guardar el reposo necesario para el cuidado de esta enfermedad, hace dos días presentó una recaída.”

Se mencionó que Marisela se encuentra estable, pero el equipo médico recomendó reposo absoluto, motivo por el cual se pospusieron los conciertos programados para este fin de semana en el Celebrity Theatre de Phoenix y el Pala Casino de California.

Finalmente, agradecieron la comprensión de sus seguidores y expresaron su esperanza de que pronto pueda recuperarse para continuar con el Tour Empoderada 2025.

Lee también:

¿Qué es la neumonía?

Según la Clínica Mayo, la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones, los cuales pueden llenarse de líquido o pus, generando síntomas como flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. La gravedad varía y puede ser causada por virus, bacterias u hongos.

Los síntomas suelen parecerse a los de un resfriado prolongado e incluyen fatiga, dolor en el pecho, cambios en la percepción mental (especialmente en adultos mayores), náuseas, vómitos y diarrea.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance estas son las pistas que revelarían su noviazgo. Foto: EFE/ Global Citizen / EFE

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance: estas son las pistas que revelarían su noviazgo

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?. Foto: FB Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner luce revelador sostén de conos y sorprende hablando español