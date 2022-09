Maribel Guardia le rehuye a las canas: "Me deprimo si me veo una"

Maribel Guardia reconoce que ha sido víctima de la vanidad, pese a que ahora la belleza natural ha vuelto a valorarse, ya que son muchas las compañeras del medio que prefieren conservar su cabello cano antes de teñirse, pero la actriz y cantante dijo que ese no es su caso, en cambio, reconoció que cuando se percata de que le está creciendo una cana se deprime y hace todo por cubrirla.

Durante una de las presentaciones de “Lagunilla mi barrio”, obra de teatro en la participa Maribel Guardia, la actriz de 62 años fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía el hecho de que, en la actualidad, muchas famosas ya no se tiñen el cabello para cubrir sus canas, las cuales evidencian el paso de la edad.

En el canal del periodista digital, Eden Dorantes, Maribel que da vida a “Lancha” en la obra aseguró que admira a aquellas compañeras que se despojan de la vanidad para mostrarse como son naturalmente, sin embargo, reconoció que no es algo que ella ha podido lograr: “Yo primero muerta que sencilla”, dijo.



Además, confió que cuando le crece una cana se deprime y se tiñe el cabello inmediatamente. “Si yo me veo una cana, que ya de por sí tengo, por supuesto, pero en cuanto salen digo: -No, chicas. Voy contra ustedes”, bromeó.

Cuando eso ocurre, Mariel detalló que se apresura a ir al salón de belleza o ella misma se tiñe el cabello, pues su convicción es la de verse bien, por lo que se comparó con una famosa actriz, la cual se ha caracterizado por siempre encontrarse muy presentable en todas las apariciones que hace en público.

“Yo creo que hasta el último día voy a ser tipo como Jaqueline Andere que nunca la ves en fachas, que siempre le gusta andar bien arregladita”.

También señaló que su arreglo no se limita a sus apariciones públicas, pues sin importar que se encuentre dentro de su cara, Mariel procura verse bien y estar arreglada todo el tiempo: “Yo en la casa me pinto la boca, me pongo chapitas, nunca me veras en fachas total”, expresó, ya que le gusta que su marido la vea con buen aspecto.

Además, se le preguntó su opinión sobre los procedimientos estéticos, a lo que Maribel respondió que todas y todos tenemos derecho de vernos bien, pues el “cuerpo es el vehículo del espíritu”, por lo que no ve nada de malo cuando alguien busca “arreglarse tantito”, siempre y cuando lleve a cabo buenos hábitos como comer bien y hacer ejercicio, así como tener frente a la vida la mejor actitud.

