Mariana Seoane no interesa a "Los Ángeles Azules"

La cantante y actriz Mariana Seoane quiere hacer una colaboración con los Ángeles Azules, pero ellos no porque, dice ella, no les interesa. “Tengo muchas ganas de hacer algo con ellos, pero parece ser que ellos no quieren nada con ningún artista del mismo género, si se dan cuenta todos los featurings que ellos hacen son con artistas del pop y yo creo que no es directamente (conmigo) sino con el género…”

Regina de JNS quiere un bebé bonito del Tono Beltranena.

Regina Murguía de JNS confiesa que le gustaría estar embarazada pronto y quiere que Tono Beltranena de Magneto, con quien vive un feliz romance, le haga un bebé bonito. “Por supuesto, desde hace algunos añitos me siento como a esta altura como mujer, como que ya tengo mis 33 casi 34, como que ya quisiera, mi sueño es formar una familia, por supuesto que me encantaría eso, seguir el camino de las mujeres que yo admiro como mi hermana Angie y me encantaría estar embarazada… ¡Ojalá pase pronto! (grito de emoción)”, comentó Regina. “La verdad es que somos felices, él tiene dos niñas, ya que las conocí dije: no pues este sí que hace niñas bonitas, entonces que sí, que así me dé uno (risas)”.

Pedro Damián anda como pavorreal.

Pedro Damián, el productor de telenovelas como Rebelde y Muchacha italiana viene a casarse, anda como pavorreal con Paper boats, la primera producción fílmica de su hija Alexa. Siempre que puede, aprovecha para compartir efusivamente con los reporteros las las bondades del proyecto donde también actúa junto a su sobrino Yago Muñoz. Allegados dicen que no soltará nada hasta verla en cines.